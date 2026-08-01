Tomislav Šuta ovaj put "pokazao mišiće"

Splitski gradonačelnik Tomislav Šuta objavio je na društvenim mrežama fotografiju na kojoj pozira sa suprugom Matildom Šuta.

Za razliku od službenih događanja, na kojima se najčešće pojavljuje u poslovnoj odjeći, Šuta je ovoga puta odabrao ležerniju ljetnu kombinaciju. U crnoj majici bez rukava, kratkim hlačama i sa sunčanim naočalama splitski je gradonačelnik, kako se popularno kaže, "pokazao mišiće".

Sudeći prema objavljenoj fotografiji, sunčanu subotu očito je iskoristio za uživanje i predah od svakodnevnih obveza.

Podsjetimo, njegova supruga Matilda diplomirana je ekonomistica, a godinama je radila u splitskoj gradskoj upravi kao financijska savjetnica. Prema ranijim medijskim napisima, početkom 2025. godine preuzela je vođenje njihove obiteljske tvrtke.

Kako je pisao Story, Tomislav i Matilda upoznali su se tijekom studentskih dana na Ekonomskom fakultetu u Splitu, u braku su od siječnja 2008. godine te imaju troje djece.