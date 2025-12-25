Close Menu

Tomislav Šuta objavio sliku sa suprugom i kćeri i čestitao Božić

Objava je naišla na pozitivne reakcije pratitelja, a Šutina poruka bila je u skladu s duhom blagdana i naglaskom na obiteljske vrijednosti

Tomislav Šuta povodom Božića objavio je prigodnu obiteljsku fotografiju na kojoj pozira sa suprugom i kćeri, uz blagdansku poruku upućenu građanima Splita i svima koji slave Božić.

U svojoj čestitki Šuta je Splićankama i Splićanima, kao i svim ljudima dobre volje, poželio sretan i blagoslovljen Božić, ispunjen mirom, zdravljem, nadom i zajedništvom u krugu obitelji i najmilijih.

