Tomislav Šuta nakon pobjede Vatrenih: "Split je uz vas!"

Nakon što je hrvatska nogometna reprezentacija izborila plasman u nokaut fazu Svjetskog prvenstva, čestitkama se pridružio i splitski gradonačelnik Tomislav Šuta.
Na društvenim mrežama uputio je kratku, ali emotivnu poruku podrške hrvatskim reprezentativcima.
"Bravo Vatreni! Čestitam našim reprezentativcima na plasmanu u nokaut fazu i još jednoj velikoj večeri hrvatskog nogometa. Split je uz vas!", poručio je Šuta.
Hrvatska je novom pobjedom osigurala nastavak natjecanja na Svjetskom prvenstvu, a podrška reprezentaciji stiže sa svih strana zemlje.
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