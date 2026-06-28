Tomislav Šuta nakon pobjede Vatrenih: "Split je uz vas!"

Nakon što je hrvatska nogometna reprezentacija izborila plasman u nokaut fazu Svjetskog prvenstva, čestitkama se pridružio i splitski gradonačelnik Tomislav Šuta.

Na društvenim mrežama uputio je kratku, ali emotivnu poruku podrške hrvatskim reprezentativcima.

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"Bravo Vatreni! Čestitam našim reprezentativcima na plasmanu u nokaut fazu i još jednoj velikoj večeri hrvatskog nogometa. Split je uz vas!", poručio je Šuta.

Hrvatska je novom pobjedom osigurala nastavak natjecanja na Svjetskom prvenstvu, a podrška reprezentaciji stiže sa svih strana zemlje.