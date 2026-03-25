Tomislav Nikolić, Neno Kuljić i Fotoklub Faros među dobitnicima državne nagrade "Faust Vrančić"

Nagradu dodjeljuje Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih RH. Ukupno je dodijeljeno petnaest nagrada: jednu nagradu za životno djelo, deset godišnjih nagrada pojedincima i četiri godišnje nagrade udrugama. Nagradu „Faust Vrančić“ za životno djelo dobio je mr. sc. Željko Ulip iz Hrvatskog radioamaterskog saveza u Zagrebu.

Među dobitnicima godišnjih nagrada pojedincima se nalaze i djelatnici iz Splitsko-dalmatinske županije Tomislav Nikolić i Neno Kuljić, dok je u kategoriji udruga nagrađen i Fotoklub Faros iz Staroga Grada na Hvaru. Tomislav Nikolić kao profesionalni tajnik Zajednice tehničke kulture grada Splita i volonterski tajnik udruge Zvjezdano selo Mosor, više od dva desetljeća aktivno djeluje na promicanju tehničke kulture u Splitu, Splitsko-dalmatinskoj županiji i šire. Njegov rad obuhvaća suradnju s obrazovnim ustanovama, udrugama i lokalnom zajednicom, s posebnim naglaskom na uključivanje djece i mladih u STEM područja. U svom djelovanju ne ograničava se samo na organizaciju, već aktivno vodi i provodi programe. Posebno se ističe Škola u prirodi Zvjezdanog sela Mosor, u sklopu koje sudionici obilaze Poljički kraj i sudjeluju u astronomskim promatranjima u zvjezdarnici u Gornjem Sitnu. Program Male škole astronomije provodi se već dvadeset godina, a polaznici redovito postižu izvrsne rezultate na državnim natjecanjima, pri čemu su mnogi nastavili karijeru u znanosti. Od 2002. do 2025. godine organizirao je više od 80 višednevnih škola tehničkih aktivnosti s preko 1.200 sudionika. Samo tijekom 2025. godine sudjelovao je u provedbi brojnih programa poput zimskih i ljetnih škola, Dana planeta Zemlje, promatranja metorskog roja Perzeida u kojemu je sudjelovalo oko 800 posjetitelja, radioamaterskog kampa za mlade, te aktivnosti povodom Svjetskog tjedna svemira. Kao ključna osoba u Zajednici tehničke kulture grada Splita, Nikolić sudjeluje u organizaciji više od trideset događanja godišnje, uključujući Tehnifest, Dane tehničke kulture i Dane otvorenih vrata udruga, gdje se provode radionice robotike, programiranja, elektrotehnike i raketnog modelarstva. Aktivno sudjeluje i u provedbi županijskih natjecanja, poput Modelarske lige i Robokupa.

Neno Kuljić se ističe kao dugogodišnji i iznimno predani promicatelj tehničke kulture i tehničkog stvaralaštva djece i mladih, osobito na području Splita i Splitsko-dalmatinske županije. U školskim godinama 2020./2021. i 2021./2022., sudjelovao je u provedbi radionica robotike i modelarstva u Osnovnoj školi Mertojak, gdje je asistirao u uvođenju suvremenih, istraživačkih i suradničkih metoda rada. Kao član Društva pedagoga tehničke kulture, kontinuirano se stručno usavršava, uključujući sudjelovanje na XXV. ljetnoj školi pedagoga tehničke kulture u Puli. U školskoj godini 2024./2025. je imenovan koordinatorom sigurnosti djece u prometu, te je provodio program Prometna učilica. Tijekom rada u Osnovnoj školi Milana Begovića u Vrlici, inicirao je uključivanje učenika škole u projekt Croatian Makers lige, te je aktivno sudjelovao u natjecanjima s mBot robotima, čime je dodatno pridonio popularizaciji robotike i programiranja. Od 2018. godine vodi Klub mladih tehničara u Osnovnoj školi Mertojak, gdje razvija sustavne i kontinuirane aktivnosti s različitih područja tehničkih aktivnosti. Kao mentor priprema učenike za natjecanja u različitim kategorijama – od maketarstva i modelarstva do elektrotehnike i obrade materijala – potičući interdisciplinarni pristup i tehničku kreativnost. Njegovi učenici ostvaruju kontinuirane uspjehe na županijskim i državnim natjecanjima. Posebno se ističe rezultat iz 2023. godine kada su osvojili drugo mjesto na županijskoj razini Modelarske lige, kojoj je OŠ Mertojak bila domaćin. I u školskoj godini 2024./2025. godini, članovi Kluba mladih tehničara OŠ Mertojak su ostvarili niz zapaženih rezultata, uključujući prvo mjesto na županijskoj i treće mjesto na državnoj razini, održanoj te godine u Vukovaru.

Fotoklub „Faros“, osnovan 2004. godine u Kaštel Lukšiću, danas djeluje u Starom Gradu na Hvaru kao jedina udruga tehničke kulture na otoku. U svojim počecima bio je usmjeren na edukaciju iz analogne i digitalne fotografije, a od 2006. uključuje se u rad Zajednice tehničke kulture Splitsko-dalmatinske županije. Od 2011. djeluje pod današnjim nazivom, a već 2012. otvara novi prostor i intenzivira rad s djecom i mladima. Tijekom više od 21 godine rada, organizirao je brojne radionice i projekte za početnike i napredne korisnike, s posebnim naglaskom na kreativno korištenje slobodnog vremena i razvoj tehničkih znanja. Posebnu vrijednost predstavlja uvođenje foto-mikroskopije 2018. godine, čime je Klub postao jedinstven u Hrvatskoj u povezivanju biologije, mikroskopije i fotografije kroz edukativne programe. Od 2019. ostvaruje suradnju s Osnovnom školom Petra Hektorovića, provodeći radionice i projekte u školskom okruženju. Tijekom pandemije, fotoklub "Faros" je uspješno prilagodio svoj rad online okruženju, a organizirane su i izložbe na temu prirodnih ljepota Hvara, pri čemu su radovi učenika izlagani u Muzeju Staroga Grada. Programi poput "Analogna fotografija", „Digitalna fotografija“, „Foto-mikroskopija“ i „Dani otvorenih vrata“ kontinuirano su provođeni i u 2025. godini, uz uključivanje djece s posebnim potrebama uz stručnu podršku pedagoga i defektologa. Udruga aktivno radi i na očuvanju hrvatske fotografske baštine, posebno baštine tvornice Fotokemika, uz potporu Državnog arhiva u Zagrebu. Osnovane su i stručne sekcije poput Fotoarhiva „Pero Vranković“, Foto-muzeja Fotokemika i Foto-knjižnice „Faros“. U 2025. godini Klub je uselio u novi, suvremeno opremljeni prostor s laboratorijem i digitalnim studijem, čime je postao multimedijalnim foto-centrom tehničke kulture.