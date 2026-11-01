Tomislav Mrduljaš otkrio detalje posljednjeg ispraćaja Miše Kovača na Poljudu: "Pokazat ćemo dušu Splita i Dalmacije"

Split će se u utorak, 3. studenoga, na poseban način oprostiti od legendarnog Mate Miše Kovača, koji je preminuo u subotu, 31. listopada, u 86. godini života. Posljednji ispraćaj na stadionu Poljud započet će u 16 sati, a okupljeni će se od glazbene legende oprostiti uz njegove nezaboravne pjesme.

Detalje ispraćaja novinarima je otkrio Tomislav Mrduljaš, poznati splitski skladatelj, glazbeni producent i dugogodišnji organizator glazbenih događanja, koji je tijekom karijere surađivao s brojnim najvećim imenima hrvatske glazbene scene. Mrduljaš je javnosti poznat i kao nekadašnji direktor Splitskog festivala te jedan od pokretača glazbenog projekta Melodije Jadrana. Tijekom bogate karijere surađivao je, među ostalima, s Oliverom Dragojevićem, Gibonnijem, Severinom i Giulianom.

"Pjevat ćemo Mišine pjesme i dostojanstveno ga ispratiti"

Govoreći o odlasku Mate Miše Kovača, Mrduljaš je istaknuo koliko je njegov gubitak pogodio obitelj, prijatelje i brojne obožavatelje. "Svima je teško, obitelji posebno. Splićani su odlučili da se napravi ispraćaj našeg kralja Miše, koji će biti ovdje na Poljudu. U utorak u 16 sati započinje ispraćaj, a pjevat će se pjesme Miše Kovača", kazao je Mrduljaš novinarima. Potvrdio je i da iza organizacije velikog oproštaja stoje HNK Hajduk, KNH Torcida Split i Hrvatska glazbena unija. "Pjevat ćemo Mišine pjesme, ispratit ćemo ga na dostojanstven način i pokazati tu dušu grada, naše Dalmacije, da ćemo ga zauvijek pamtiti", poručio je Mrduljaš.

Ulaz će biti besplatan, dodatni detalji stižu u ponedjeljak

Mrduljaš je otkrio i da će dolazak na Poljud biti besplatan, ali će se ulaz organizirati putem besplatnih ulaznica.

Točne informacije o načinu preuzimanja ulaznica, kao i ostale organizacijske pojedinosti, bit će objavljene u ponedjeljak, 2. studenoga. Naglasio je kako je želja organizatora omogućiti svim Mišinim obožavateljima da se zajednički oproste od čovjeka čije su pjesme obilježile desetljeća hrvatske glazbe.

Poljud će još jednom pjevati za Mišu

Mate Mišo Kovač, jedan od najpopularnijih hrvatskih pjevača svih vremena, preminuo je u subotu, 31. listopada, u 86. godini života.

Njegova povezanost s Hajdukom i Splitom bila je posebna. Mišine pjesme godinama su se orile Poljudom, a brojne generacije navijača prihvatile su ih kao neizostavan dio navijačke tradicije. Upravo će stadion na kojem su se toliko puta pjevali njegovi najveći hitovi u utorak postati mjesto velikog zajedničkog oproštaja.