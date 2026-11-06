Tomislav Buljan oduševio u Marylandu, trener nahvalio hrvatskog košarkaša: "Može igrati kako god želite"

Hrvatski košarkaš Tomislav Buljan uspješno je započeo novo poglavlje karijere na američkom sveučilištu Maryland, a njegove igre i košarkaška inteligencija već su privukle pozornost tamošnjih sportskih medija.

Nakon prelaska iz New Mexica u Maryland, Buljan se brzo nametnuo kao igrač od kojeg se mnogo očekuje. O hrvatskom košarkašu u posljednje je vrijeme pisao i američki sportski portal 247Sports, koji ga je spomenuo u dvjema svojim objavama.

Posebno je zanimljiv tekst koji se bavi potragom Marylanda za novim trenerom američkog nogometa, a u kojem se postavlja pitanje ima li košarkaški trener Maryland Terrapinsa, Buzz Williams, svojeg favorita za tu poziciju. Iako je glavna tema bila američki nogomet, Williams je tom prilikom govorio i o košarkašima koji su zajedno s njim stigli iz New Mexica, pri čemu je posebno pohvalio Buljana.

– Budući da je toliko pametan, može igrati kako god želite – rekao je Williams, naglasivši kako se hrvatski košarkaš sve bolje prilagođava zahtjevima i uspješno provodi trenerove zamisli na parketu.

Buljan je svoje kvalitete pokazao već u debitantskom nastupu za Maryland protiv Bucknella. Za samo 20 minuta provedenih na parketu postigao je deset poena, uhvatio sedam skokova i upisao dvije ukradene lopte.

No, ono što ga izdvaja nije samo fizička prisutnost pod košem. Buljan se ističe čvrstom obranom, dobrim pregledom igre i sposobnošću pravodobnog pronalaženja suigrača. Upravo ta kombinacija košarkaške inteligencije, prilagodljivosti i svestranosti čini ga vrijednim dijelom Williamsove momčadi.

O Buljanu se govorilo i u emisiji IMS Radio na portalu 247Sports, u kojoj je gostovao Joe Smith, nekadašnji igrač Marylanda, dugogodišnji NBA košarkaš i prvi izbor NBA drafta 1995. godine. Tijekom emisije analizirana je Marylandova pobjeda nad Bucknellom, kao i početak nove sveučilišne košarkaške sezone.

Da Buljan u Maryland nije stigao slučajno, potvrđuju i njegove brojke iz prethodne sezone. Prema službenim podacima sveučilišta, u dresu New Mexica prosječno je postizao 13,1 poen i ostvarivao 10,3 skoka po utakmici. Posebno se istaknuo u napadačkom skoku, ostvarivši čak 141 napadački skok, čime je postavio klupski rekord.

Za hrvatsku košarku svakako je ohrabrujuće što Buljan na novoj adresi dobiva sve više pozornosti, i to ne samo zbog statistike. Pohvale trenera Williamsa pokazuju da se u Marylandu na njega računa kao na inteligentnog i svestranog igrača, sposobnog odgovoriti na različite taktičke zahtjeve.

Ako nastavi s ovakvim igrama, hrvatski bi košarkaš mogao postati jedan od važnijih aduta Marylanda u nastavku sveučilišne sezone.