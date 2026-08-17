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Tomašević potvrdio: Zagreb će donirati 130 tisuća eura Omišu

Zagrebački vatrogasci vratili se iz Dalmacije
Tomislav Tomašević

Grad Zagreb donirat će 130.000 eura Gradu Omišu kao pomoć nakon katastrofalnog požara koji je poharao omiško područje, objavljeno je danas iz Grada Zagreba.

Maksimalni mogući iznos bez rebalansa i sjednice Skupštine

Gradonačelnik Tomislav Tomašević odluku je donio uz podršku predsjednika Gradske skupštine Mateja Mišića. Riječ je o maksimalnom iznosu koji gradonačelnik može dodijeliti bez rebalansa proračuna i sazivanja sjednice Gradske skupštine.

Iz Grada Zagreba ističu da je riječ tek o početku podrške te da je Tomašević u stalnom kontaktu s omiškim gradonačelnikom Zvonkom Močićem oko daljnje pomoći koja će biti potrebna građanima i u sanaciji stradalog područja.

Zagrebački vatrogasci vratili se iz Dalmacije

U sjedište Javne vatrogasne postrojbe u Savskoj ulici noćas su se iz Dalmacije vratila 33 zagrebačka vatrogasca i vatrogaskinje s 11 vozila.

Oni su u noći s četvrtka na petak krenuli prema Omišu, nakon čega su tri dana proveli gaseći požar na poluotoku Pelješcu.

Iza ponoći ih je u Zagrebu dočekao zamjenik gradonačelnika i načelnik Stožera civilne zaštite Luka Korlaet, koji im je u ime Grada i svih građana zahvalio na hrabrosti, požrtvovnosti i angažmanu na opožarenim područjima.

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