Tomašević o smrti Kristiana Josipa Periša iznio teške tvrdnje: "Ja imam informacije iz druge ruke..."

Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević rekao je danas novinarima na presici da očekuje proširenje policijske istrage o smrti 32-godišnjeg Kristiana Josipa Periša u Klinici za psihijatriju Sveti Ivan na Jankomiru te da svi zaposlenici za koje se utvrdi da su neprofesionalno ili neetički postupali, moraju snositi posljedice, što uključuje i otkaz, piše Net.hr.

Odgovornost, ističe, ne smije stati na četvorici medicinskih tehničara osumnjičenih za teško ubojstvo i da treba istražiti postupanje drugih zaposlenika koji su bili uključeni u događaj ili su o njemu imali saznanja.

"Vjerujem da će policija uskoro, kako bih rekao, djelovati i vjerojatno i proširiti istragu", rekao je Tomašević. "Što se tiče neprofesionalnog i neetičkog postupanja, za to mora biti sankcija u vidu, u vidu, znači otkaza. Kao što je bilo i prema ovih 4 medicinskih tehničara.

Ne vjerujem da će stati na ovome, na što se do sad dogodilo, jer je očito da je više ljudi tu u najmanju ruku prikrivalo istinu, a ako ne i već ne poštivalo protokole bolnice i zakone, uostalom", kaže.

Kronologija obavještavanja Grada

Govoreći o kronologiji obavještavanja Grada Zagreba i samog sebe o slučaju Periš, rekao je da je ravnateljica bolnice Majda Grah kontaktirala gradski Ured za zdravstvo. Također, tvrdi da je Ured njega prvi put obavijestio u četvrtak da se u bolnici dogodio smrtni slučaj koji ustanova istražuje, piše Net.hr.

"Ured za zdravstvo u četvrtak je kontaktirao prvi puta mene da se dogodilo smrtni slučaj u bolnici Sveti Ivan koju bolnica istražuje, i da će zatražiti izvješće od same bolnice", rekao je.

Kaž da je izvješće osobno primio u subotu, istoga dana kada ga je, prema njegovim informacijama, ravnateljica poslala Ministarstvu zdravstva. Tvrdi da je tek tada doznao i da postoji sumnja na kazneno djelo te da je, prema onome što zna, ravnateljica policiju prvi put kontaktirala u četvrtak, a u petak je i sama bila na policiji.

Na pitanje zašto nisu ranije pregledane nadzorne kamere, s obzirom na to da je Periš preminuo još 21. listopada, Tomašević je rekao da to pitanje treba postaviti ravnateljici bolnice te da on informacije dobiva posredno, preko gradskog Ureda za zdravstvo.

"Ja imam informacije iz druge ruke, ajmo reći, iz Ureda za zdravstvo koji kontaktira s ravnateljicom. Ja nisam u komunikaciji nikad ni bio, niti jesam s ravnateljicom", rekao je.

Tomašević također nije znao odgovoriti ni na pitanje koliko je zaposlenika dalo očitovanja tijekom unutarnjeg nadzora te koliko ih se još čeka.

Upitan zašto je Ministarstvo zdravstva, navodno, kontaktirano tek 7. studenoga, Tomašević je odgovorio da može prenijeti samo ono što je ravnateljica rekla gradskom Uredu za zdravstvo. A to je da, nakon što je pregledala snimku, kontaktirala je Upravno vijeće, policiju i gradski Ured, a ubrzo nakon toga i Ministarstvo.

Postoje i informacije da je odvjetnik Periševe obitelji ranije kontaktirao nadležna tijela. "Jer ispada da je i odvjetnik obitelji kontaktirao Ministarstvo zdravstva i Ured za zdravstvo, ja sad ne želim uopće ulaziti u to, jer to sad postaje onda političko prepucavanje koje mislim da u ovom trenutku nije primjereno", rekao je.

Istraga propusta rada bolnice

Tomašević je poručio da istraga ne smije završiti samo utvrđivanjem pojedinačne odgovornosti, nego treba ispitati i moguće propuste u načinu rada bolnice.

"Ako je potrebno promijeniti pravilnike, protokole, bilo što, onda je to isto tako svima, čini mi se, hoću reći, cijelom društvu bi trebalo biti u interesu kako se to više nikad ne bi ponovilo u bilo kojoj zdravstvenoj ustanovi", izjavio je.

Naglasio je da smatra kako je policijska istraga trenutačno najvažnija jer se radi o sumnji na teško kazneno djelo. Očekuje da će ona razjasniti okolnosti Periševe smrti i moguću odgovornost svih uključenih.