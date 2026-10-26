TOMAS istraživanje: Rast prosječne dnevne potrošnje turista te rast broja novih gostiju u Hrvatskoj  

Rezultati nacionalnog istraživanja „Stavovi i potrošnja turista u Hrvatskoj – TOMAS Hrvatska 2025./2026.” predstavljeni su danas u Hrvatskoj turističkoj zajednici, uz sudjelovanje ministra turizma i sporta Tončija Glavine, direktora Hrvatske turističke zajednice Kristjana Staničića, ravnatelja Instituta za turizam Damira Krešića, članova Turističkog vijeća HTZ-a i predstavnika strukovnih udruga u turizmu. Istraživanje, koje provodi Institut za turizam, obuhvatilo je 14.770 turista na području cijele Hrvatske, a rezultati pružaju uvid u obilježja turističke potražnje, potrošnju, motive dolaska i zadovoljstvo gostiju.

Jedan od najvažnijih rezultata jest rast prosječne dnevne potrošnje turista. Na Jadranu je ona dosegnula 162 eura po osobi, što je 15 posto više nego 2022. godine, dok u kontinentalnoj Hrvatskoj iznosi 164 eura, uz rast od 21 posto. Pritom je na Jadranu zabilježen i rast udjela izdataka za dodatne destinacijske usluge, poput sportskih, kulturnih i zabavnih sadržaja te izleta i lokalnog prijevoza, što potvrđuje važnost raznovrsne ponude u stvaranju dodatne vrijednosti turističkog boravka.

„Ovakva istraživanja važna su za razumijevanje profila naših gostiju, njihovih očekivanja, potrošnje i zadovoljstva turističkom ponudom. Usporedba s prethodnim istraživanjem pokazuje kako se mijenjaju navike turista i gdje imamo priliku dodatno jačati konkurentnost hrvatskog turizma. Ovogodišnji rezultati potvrđuju nam da Hrvatska privlači goste koji u prosjeku troše više, ali i da se njihove navike mijenjaju. Naš zadatak nije samo povećavati turistički promet, nego stvarati veću vrijednost od svakog turističkog dolaska. To znači jačati kvalitetu ponude, poticati dulji boravak, razvijati cjelogodišnji turizam i bolje povezivati smještaj s gastronomijom, kulturom, sportom i drugim sadržajima“, izjavio je ministar Glavina.

Pozitivan trend bilježi se i u strukturi gostiju. Na Jadranu raste udio gostiju veće kupovne moći, pri čemu je 74 posto turista navelo mjesečna primanja kućanstva viša od 4.000 eura. Istodobno, udio inozemnih gostiju koji prvi put posjećuju Hrvatsku povećao se s 14 posto u 2022. na 22 posto u 2025. godini, dok je 60 posto inozemnih gostiju Hrvatsku posjetilo najmanje tri puta, što potvrđuje kombinaciju privlačnosti destinacije novim gostima i vjernosti postojećih posjetitelja.

„Rezultati TOMAS istraživanja važna su podloga za daljnje unapređenje hrvatskog turizma i kvalitetno usmjeravanje naših promotivnih aktivnosti. Kako bismo gradili konkurentan i održiv turizam, važno je razumjeti tko su naši gosti, što ih motivira na dolazak i kakva iskustva traže. Upravo nam ovakva istraživanja omogućuju da svoje aktivnosti temeljimo na konkretnim pokazateljima i stvarnim iskustvima posjetitelja. Naš je cilj Hrvatsku nastaviti pozicionirati kao sigurnu, autentičnu i cjelogodišnju destinaciju koja svoju konkurentnost gradi na raznolikosti ponude, prirodnim i kulturnim bogatstvima, gostoljubivosti i kvaliteti ukupnog iskustva“, poriučio je direktor Staničić.

Rezultati dodatno pokazuju kako se Hrvatska ističe kvalitetom doživljaja i ponudom koja privlači različite profile gostiju. Među elementima s vrlo visokim ocjenama zadovoljstva na Jadranu izdvajaju se ljepota mjesta i prirode, osobna sigurnost, atmosfera i ugođaj, dok gosti kontinentalne Hrvatske posebno visoko ocjenjuju osobnu sigurnost, gostoljubivost lokalnog stanovništva, ukupni boravak te kulturnu i umjetničku ponudu. Čak 69 posto gostiju kontinentalne Hrvatske gotovo sigurno bi preporučilo destinaciju koju su posjetili, a na Jadranu taj udio iznosi 58 posto.