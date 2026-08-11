Toma Bošnjak i Ante Domazet dočekani na Zvončacu

Na Zvončacu sinoć nisu gorjela samo svjetla i atmosfera Svjetskog prvenstva na Skalini. Gorjele su i baklje u čast dvojice mladih Splićana koji su se iz Zagreba vratili sa svjetskim zlatom. Uoči utakmice Svjetskog prvenstva na Skalini, između Konobe Bovan i Po Baluna, Zvončac je bio mjesto posebne proslave.

Među brojnim Splićanima, sudionicima turnira, turistima i ljubiteljima sporta okupili su se i oni koji su željeli pozdraviti uspjeh Tome Bošnjaka i Ante Domazeta, članove hrvatske vaterpolske reprezentacije koja je u Zagrebu osvojila zlatnu medalju na Svjetskom prvenstvu U-16.

Za dvojicu mladih jadranaša pripremljen je doček kakav će se pamtiti.

Čim su se pojavili na Skalini, krenuo je pljesak, pjesma i bakljada. Prijatelji, članovi obitelji, suigrači, ljudi iz matičnog kluba, brojni turisti i sudionici Svjetskog prvenstva na Skalini okupili su se kako bi pozdravili dvojicu mladića koji su svojim uspjehom obradovali cijeli grad podno Marjana.

Ondje su sinoć bili i ljudi koji su godinama pratili njihov sportski razvoj i sudjelovali u njihovu putu. Dočeku su nazočili dopredsjednici Albert Pavlović i Dejan Savičević, sportski direktor Anđelo Šetka, tajnik Alen Brakus te treneri Mile Smodlaka, Boris Popović i Vinko Rossi.

Iza svjetskog zlata ne stoji samo jedna utakmica ili jedan turnir. To su godine rada, svakodnevni treninzi, odricanja, pobjede i porazi, savjeti trenera te velika podrška obitelji. I, naravno, ljubav prema vaterpolu. A Splićani su još jednom pokazali ono u čemu su najbolji, kada njihov čovjek napravi nešto veliko, znaju ga dočekati i proslaviti kako dolikuje.