Tolerancije kamera za mjerenje brzine u Njemačkoj: Slično je kao i kod nas, ali nema takozvane sigurnosne razlike

U Njemačkoj je slično kao i kod nas, do brzine 100 km/h oduzima se 3 km/h, a iznad 100 km/h oduzima se 3 posto. Međutim, nema sigurnosne razlike.

Različite države, različita pravila, a mnogi naši građani često putuju u Njemačku. Kolika je tolerancija tamošnjih kamera za mjerenje brzine? Podsjetit ćemo vas kako je u Hrvatskoj. Granice dopuštene pogreške za mjerila brzine. One iznose: ± 3 km/h kod mjernih vrijednosti ≤ 100 km/h te ± 3 % kod mjernih vrijednosti > 100 km/h. Sigurnosna razlika kod mjerenja brzine za brzine do 100 km/h iznosi 10 km/h, a za brzine veće od 100 km/h iznosi 10 % zaokružena na veću vrijednost, piše HAK Revija.

U Njemačkoj je slično, do brzine 100 km/h oduzima se 3 km/h, a iznad 100 km/h oduzima se 3 posto. Vozite li u gradu 65 km/h od vaše brzine oduzet će vam 3 km/h i vaša brzina bit će 62 km/h. Vozite li na autocesti 150 km/h, oduzet će vam 3 posto, odnosno 4.5 km/h i vaša će brzina biti 145.5 km/h.

Ono što je posebno važno istaknuti, nigdje se na spominje sigurnosna razlika od 10 km/h ili 10 posto. Dakle, tolerancije na brzinu veću od ograničenja gotovo da i nema. Odnosno, ona se kreće u okviru navedenih 3 km/h ili 3 posto za brzine veće od 100 km/h.