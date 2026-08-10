"To je terorizam, ništa drugo": Splićanin šetao iznad izvora Jadra pa ostao zatečen odlaganjem otpada

Splićanin se, kaže, nije pretjerano iznenadio kada je tijekom šetnje poviše izvora rijeke Jadro, u tunelu Mačkovac nekadašnje uskotračne pruge Split – Sinj, ponovno naišao na hrpu odbačenog otpada.

Prizor ga je ipak razljutio. Posebno zbog činjenice da se otpad ostavlja na području iznad izvora iz kojeg se vodom opskrbljuje velik dio srednje Dalmacije.

– Znači, izvor Jadra ispod. Ajmo sad, ljudi, bit normalni. Koliko moraš bit **upak, intelektualno nevin... da bacaš otpad iznad izvora? – govori Splićanin u snimci.

Nastavlja još žešće:

– Ljudi moji, mi imamo nefunkcionalnu državu kad se ovo ne kažnjava s deset godina zatvora za... To je terorizam, ništa drugo.

Prošle godine tunel se čistio

A što bi tek rekao da je istim tunelom prošao prije velike ekološke akcije koja je ondje organizirana prošle godine?

U studenome 2025. upravo je područje Klis-Kose, neposredno ispod brze ceste Solin – Klis i u blizini tunela Mačkovac, odabrano za akciju uklanjanja ilegalnog odlagališta u sklopu projekta Studenca „Podzemne vode, čuvari života“. Lokaciju su prethodno birali građani, a organizatori su upozoravali da je zbog krškog terena riječ o posebno osjetljivom području.

Razlog za zabrinutost nije teško pronaći. Vodu iz izvora Jadra koristi oko 300 tisuća ljudi, od Podstrane i Splita preko Solina, Klisa i Kaštela pa sve do Trogira, Segeta i Čiova. Upravo iznad izvora godinama se ostavljao najrazličitiji otpad – od namještaja i vreća smeća do plastike, odjeće i igračaka.

Današnji prizori pokazuju da ni velika akcija čišćenja nije dovoljna ako se ilegalno odlaganje jednostavno nastavi.

Dalmacija Danas upozoravala još 2022. godine

Za čitatelje Dalmacije Danas prizor iz Mačkovca, nažalost, nije novost.

Naš portal je još 31. listopada 2022. godine objavio fotografije iz tunela pod naslovom „Sramota i užas: Tunel na Klisu se pretvorio u odlagalište smeća“. Već tada je čitatelj upozoravao da se u tunelu svakodnevno pojavljuje novi otpad, ali i da je cesta iz oba smjera prema Mačkovcu prepuna šuta i smeća.

Godine prolaze, organiziraju se čišćenja, otpad se odvozi – a onda ga netko ponovno donese.

Od Jadra do Gospića: opasan otpad ponovno velika hrvatska tema

Sve se događa u trenutku kada je pitanje ilegalnog odlaganja otpada ponovno jedna od velikih ekoloških tema u Hrvatskoj.

U Gospiću, na lokaciji bivšeg PPK Velebit, traje sanacija posljedica nezakonitog odlaganja otpada, uključujući opasni otpad. Ministarstvo i Fond tijekom 2026. pokrenuli su više postupaka za njegovo uklanjanje i zbrinjavanje, nakon što prvi postupak nije završio izborom izvođača.

Koliko je slučaj složen pokazuje i najnoviji podatak Fonda: krajem srpnja objavljene su analize zakopanog otpada, a upiti o mogućnostima njegova zbrinjavanja poslani su 11 operatora odlagališta opasnog otpada u Europskoj uniji, kao i na četiri adrese vezane uz trajno skladištenje u zatvorenim bivšim rudnicima soli.

Plodna polja pretvaraju u odlagališta

A postoji još jedna, možda manje vidljiva, ali jednako porazna praksa.

U dijelovima Dalmacije događalo se da se s poljoprivrednih zemljišta iskopa i proda plodna zemlja, nakon čega se nastale jame zatrpavaju građevinskim i drugim otpadom. HRT je takve slučajeve dokumentirao u šibenskom zaleđu, upozoravajući da se time uništava poljoprivredno zemljište i stvara opasnost za podzemne vode.

Od tunela iznad Jadra, preko poljoprivrednih parcela, pa do golemog problema u Gospiću, obrazac je uvijek isti: netko otpad mora maknuti iz svog dvorišta, a cijenu na kraju plaćaju priroda i svi građani.