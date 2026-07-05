"To je bila apsolutna zlouporaba u sustavu": Stižu velike promjene vezane uz plaće

Koliko radnik zarađuje, više neće biti tajna. Nova europska pravila traže jednaku plaću za jednak rad. Radnici će znati raspon plaće za svoje radno mjesto, a poslodavci izvještavati o razlikama primanja muškaraca i žena za isti posao. Rok za uvođenje novih pravila je istekao, a Hrvatska ih još nema.

"Radnici će imati pravo tražiti više informacija nego dosad, moći će zahtijevati, a poslodavac će biti dužan dati kako je njihova plaća određena, u koju kategoriju radnog mjesta spadaju, na koji način su vrednovana njihova radna mjesta", objasnila je Anita Zirdum za Novu TV, ravnateljica Uprave za rad i zaštitu na radu.

Hrvatska je probila rok za primjenu direktive u Zakon, što je bio početak lipnja. Brzinom su se proslavile samo tri zemlje - Slovačka, Italija, Litva. Među onima koje nacrt tek pripremaju su primjerice Njemačka, Španjolska, Slovenija. Izmjene, kažu iz resornog ministarstva, samo što nisu.

"Očekujemo da ćemo u proceduru u e-savjetovanje i Vladinu proceduru krenuti kroz dva do tri tjedna", rekla je Zirdum.

Uz veću transparentnost, sindikati očekuju ispravak starih nepravdi.

"Radnik više nam obavezu tajiti svoju plaću i ono što je dosad bila apsolutna zlouporaba u sustavu. Posebni ugovori o radu više neće moći biti za sve radnike koji su dosad bili i ono što je ključno- direktiva ima za cilj da raspon plaća i odnosi plaća muškaraca i žena moraju biti isti", rekao je Mladen Novosel iz SSSH.

"Ovdje je ključan nadzor"

Prema istraživanju portala Mojposao, o plaći već razgovara gotovo 60 posto zaposlenih, najotvorenija je generacija Z. Poduzetnici mjere pozdravljaju, ali ističu jednu stvar.

"Ono čega se mi u UGP-u bojimo i što ćemo svakako inzistirati je da se primjenjuje načelo opomene, a ne kazne. Znamo da su svi naši zakoni pisani za velike koji imaju interne i vanjske odvjetnike koji ih mogu štititi, što mali poduzetnici nažalost nemaju", rekla je Ivana Matić iz Udruge Glas poduzetnika (UGP).

Poslodavci su već upozoravali na administrativna opterećenja. Tvrtke s više od sto zaposlenih morat će podnositi i izvještaje, ali kroz digitalni sustav.

"Spajanje na sam sustav će značiti određenu nadogradnju njihovih postojećih sustava, ali to bi trebao biti minimalni trošak kako bismo maksimalno ih administrativno rasteretili", poručila je Zirdum.

"Ovdje je ključan nadzor. Ključno je da nakon tog FINA to brzo odrađuje i da opet bude efikasan mehanizam da se to ispravlja", rekao je Novosel.

Pravila bi na snagu stupila ove jeseni.