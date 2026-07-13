Tko voli ribu i dobru zabavu, ovo mora zapisati: Poznati termini ribarskih večeri na području Općine Marina

Ljubitelji dobre hrane, tradicije i nezaboravnog druženja uz more i ovog će ljeta imati priliku uživati u omiljenim ribarskim večerima na području Općine Marina.

Ove tradicionalne ljetne manifestacije donose spoj domaćih okusa, glazbe i opuštene atmosfere karakteristične za dalmatinska mjesta uz obalu. Posjetitelje očekuju mirisi svježe pripremljene ribe, domaći specijaliteti i večeri ispunjene druženjem pod zvjezdanim nebom.

U Marini su ribarske večeri predviđene za 17. srpnja, 11. kolovoza u Prališću te 14. kolovoza.

U Poljicima će se održati 21. srpnja i 19. kolovoza, dok su u Vinišću termini rezervirani za 31. srpnja i 21. kolovoza.

Organizatori pozivaju sve mještane i goste da se pridruže i uživaju u pravoj dalmatinskoj večeri uz more, tradicionalne okuse i dobro raspoloženje.