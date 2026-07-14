Tko večeras prolazi - Francuzi ili Španjolci?

Svjetsko prvenstvo 2026. ušlo je u samu završnicu. Do kraja turnira ostale su još samo četiri utakmice – dva polufinala, dvoboj za treće mjesto i veliko finale, koje će odlučiti novog svjetskog prvaka.

Prvi finalist bit će poznat večeras nakon dvoboja Francuske i Španjolske, koji počinje u 21 sat. Dan kasnije, također od 21 sat po hrvatskom vremenu, za drugo mjesto u finalu borit će se Argentina i Engleska u Atlanti.

Uoči polufinalnih susreta FIFA je objavila i imena sudaca koji će dijeliti pravdu. Večerašnji ogled Francuske i Španjolske vodit će Iván Barton iz Salvadora, dok je za dvoboj Argentine i Engleske delegiran američki sudac Ismail Elfath.

Imenovanje dvojice sudaca iz CONCACAF zone privuklo je pozornost nogometne javnosti. Naime, među četiri najbolje reprezentacije nalaze se tri europske i jedna južnoamerička reprezentacija, dok Barton i Elfath dolaze iz konfederacije kojoj ne pripada nijedan polufinalist.

Iako FIFA nije obrazložila razloge odabira, moguće je da se vodila načelom konfederacijske neutralnosti, prema kojem se za najvažnije utakmice nastoje delegirati suci iz konfederacija koje nisu zastupljene među reprezentacijama koje igraju.

Tko će proći? Francuska

Španjolska

