Tko trguje našom privatnošću? Otvaramo mračne stran(ic)e interneta i istražujemo što se krije iza ekrana

Koliko vrijedi naša privatnost? Na to pitanje najčešće odgovaramo načelno, uvjereni da se neke stvari ne mogu kupiti. Fotografije djece, osobne poruke, podaci kojima pristupamo svojim računima i dijelovi života koje čuvamo od tuđih pogleda pripadaju nama. Barem bismo željeli vjerovati da nad njima imamo kontrolu. No što se događa kada jednom izađu iz tog kruga? Tko ih preuzima, kome mogu biti zanimljivi i u kojem trenutku nečiji privatni život postaje tuđa roba?

Upravo nas ta pitanja vode prema dijelu interneta o kojem se mnogo govori, a koji se u javnosti često opisuje kroz nekoliko uznemirujućih pojmova: anonimnost, kriminal, trgovina zabranjenim sadržajima i ljudi skriveni iza nadimaka. Dark web, odnosno mračni web, pritom lako postaje prostor na koji svatko projicira vlastite strahove, ali rijetko dobije jasno objašnjenje kako on doista funkcionira.

Dalmacija Danas kroz novi ciklus članaka pod nazivom "Mračne stran(ic)e interneta – koje tajne krije dark web?" istražit će što se krije iza tog pojma i zašto se ova tema tiče i ljudi koji smatraju da s njom nemaju nikakve veze. Kroz sedam tekstova, analitičke i istraživačke članke te razgovore sa stručnjacima za kibernetičku sigurnost i digitalnim forenzičarima pokušat ćemo približiti područje koje zbog svoje zatvorenosti ostavlja mnogo prostora za mitove, pogrešne pretpostavke i opasno podcjenjivanje rizika.

U središtu tog istraživanja bit će čovjek: njegova sigurnost, privatnost i mogućnost da razumije što se događa s informacijama koje ostavlja u digitalnom svijetu.

Što se zapravo krije iza naziva dark web?

Prije nego što otvorimo pitanja kriminala, potrebno je objasniti sam prostor o kojem govorimo. Što razlikuje javno dostupne internetske stranice od sadržaja koji nisu obuhvaćeni uobičajenim tražilicama? Zašto duboki web i mračni web nisu istoznačnice? Kakvu ulogu ima mreža Tor i što znače adrese koje završavaju oznakom ".onion"?

Torove onion usluge dostupne su kroz mrežu Tor, a njihova je važna značajka zaštita privatnosti korisnika i pružatelja usluga. Ta tehnologija ima i legitimne namjene, među kojima je sigurnija komunikacija novinara s izvorima. Zato sama uporaba alata za anonimnost ne govori da je netko uključen u kriminal.

Upravo ćemo tu razliku pažljivo objasniti. Želja za zaštitom vlastitog identiteta može biti razumljiva i opravdana. Istodobno, istražit ćemo kako se mogućnosti skrivanja identiteta zloupotrebljavaju i što se događa kada iza njih stoje ljudi koji žele nekoga prevariti, ucijeniti ili iskoristiti.

Koliko anonimnost doista štiti korisnika? Što ona može, a što ne može jamčiti? Na kojim se pretpostavkama temelji uvjerenje da iza određenog preglednika ili izmišljenog imena nitko ne može ostaviti trag? Odgovore ćemo tražiti od stručnjaka, uz jasna objašnjenja razumljiva i čitateljima kojima kibernetička sigurnost nije blisko područje. Jedna od ključnih tema projekta bit će trgovina ukradenim podacima. Europol je u svojoj procjeni internetskog organiziranog kriminala za 2025. posebno istaknuo trgovanje podacima i njihovo iskorištavanje, kao i kriminalne usluge koje drugim počiniteljima olakšavaju prijevare. Iza takvih izraza nalaze se vrlo konkretna pitanja sigurnosti građana.

Što nekome znači tuđa lozinka? Zašto bi netko kupio pristup elektroničkoj pošti osobe koja nije ni poznata ni osobito imućna? Kako se pojedinačni podatak može povezati s drugim informacijama i iskoristiti za uvjerljivu prijevaru? Pratit ćemo upravo taj put: od gubitka kontrole nad informacijom do njezine moguće zloupotrebe. Sa stručnjacima ćemo razmotriti kako podaci dospijevaju u kriminalni optjecaj, kakvu ulogu u tome imaju prijevare i sigurnosni propusti te zašto posljedice mogu osjetiti i građani koji nikada nisu posjetili dark web.

Posebno ćemo se baviti pitanjem koje bi svatko mogao postaviti: može li se mojim podacima trgovati, a da o tome ništa ne znam?

Iza zabranjenih sadržaja stoje stvarne žrtve

Koncepcija projekta obuhvaća i istraživanje ilegalnih tržišta, trgovine drogom i oružjem te seksualnog iskorištavanja i zlostavljanja djece. Riječ je o teškim temama koje zahtijevaju preciznost i odgovoran pristup, osobito kada se govori o žrtvama.

U tekstovima o materijalima seksualnog zlostavljanja djece posebnu ćemo pozornost posvetiti činjenici da iza takvih sadržaja stoji povreda nečijeg života i dostojanstva. Istražit ćemo kako se takav materijal širi, s kakvim se preprekama susreću oni koji pokušavaju zaustaviti njegovo kruženje i na koji način javnost može biti informirana bez dodatnog izlaganja žrtava. Otvorit ćemo i pitanje navodnog naručivanja nasilja i drugih zločina putem skrivenih internetskih servisa. Što je u takvim pričama dokumentirano, što je prijevara, a što internetski mit? Kako razlikovati dokazani slučaj od tvrdnje koja se godinama prepričava bez pouzdane potvrde?

Upravo će provjera takvih tvrdnji biti važan dio projekta. Ozbiljnost teme traži da čitatelju jasno kažemo što znamo, na temelju čega to znamo i gdje prestaju dostupne činjenice.

Mladi znaju koristiti tehnologiju. Razumiju li i rizike?

Poseban dio ciklusa posvetit ćemo mladima i roditeljima. Pritom ćemo ispitati koliko se spretnost u korištenju aplikacija podudara s razumijevanjem privatnosti, manipulacije i posljedica vlastitih postupaka.

Može li znatiželja prerasti u sudjelovanje u nečemu čiju ozbiljnost mlada osoba u početku ne razumije? Kako prepoznati pokušaj uvlačenja u prijevaru ili druge kriminalne aktivnosti? Što se događa kada netko obećava laku zaradu, traži osobne podatke ili uvjerava korisnika da se određeni postupak ne može povezati s njegovim identitetom? Ta pitanja nećemo otvarati s unaprijed donesenim zaključkom da je svaka potreba mladih za privatnošću sumnjiva. Istražit ćemo okolnosti u kojima neiskustvo, znatiželja i osjećaj nedodirljivosti mogu povećati ranjivost te što stručnjaci prepoznaju kao stvarne znakove opasnosti.

Roditeljima ćemo nastojati približiti pojmove i situacije o kojima možda teško razgovaraju s djecom. Kako započeti razgovor o skrivenim internetskim sadržajima? Kako reagirati kada se dijete suoči s prijetnjom ili ucjenom? Gdje potražiti pomoć i kako izbjeći da strah od roditeljske reakcije postane dodatna prepreka prijavljivanju problema?

Projekt će uključiti pregled relevantnih znanstvenih istraživanja o dark webu, anonimnosti, ilegalnim tržištima i kriminalnim obrascima. Analizirat ćemo i dokumentirane slučajeve izvan Hrvatske kako bismo vidjeli što iz njih možemo naučiti. Zanimat će nas kako su pojedine kriminalne aktivnosti razotkrivene, kakve su posljedice ostavile i koje su slabosti sustava pokazale. U razgovorima s digitalnim forenzičarima pokušat ćemo objasniti kako se istražuju digitalni tragovi i zašto je rasvjetljavanje takvih slučajeva zahtjevno.

Obradit ćemo i ulogu kriptovaluta u pojedinim kriminalnim modelima, uz jasno razlikovanje tehnologije i njezinih zlouporaba. Pitanja ćemo usmjeriti na načine plaćanja, prikrivanje novčanih tokova i mogućnosti njihova praćenja, umjesto da čitavo područje unaprijed poistovjećujemo s kriminalom. Međunarodni primjeri poslužit će nam za razumijevanje problema koji ćemo zatim približiti domaćim čitateljima: što iz tih slučajeva trebaju znati građani Hrvatske i koliko smo pripremljeni prepoznati slične rizike?

Što možemo učiniti da zaštitimo sebe i druge?

Važan cilj ovog ciklusa bit će ponuditi primjenjive odgovore. Kroz razgovore sa stručnjacima objasnit ćemo kako bolje zaštititi korisničke račune i osobne podatke, prepoznati pokušaje prijevare te postupiti kada postoji sumnja da je privatnost već narušena. Pozornost ćemo posvetiti i ljudima kojima digitalni pojmovi nisu bliski. Čitatelj ne bi trebao poznavati stručni rječnik da bi razumio zašto je neki postupak rizičan ili kome se može obratiti. Na nama je da složene mehanizme objasnimo dovoljno jasno da informacija doista bude korisna.

Projekt "Mračne stran(ic)e interneta – koje tajne krije dark web?" zato otvaramo pitanjima koja sežu mnogo dalje od znatiželje o skrivenim stranicama. Tko raspolaže našim podacima? Koliko razumijemo obećanja anonimnosti? Prepoznajemo li trenutak u kojem tuđi interes za nas postaje prijetnja?

U tekstovima koji slijede tražit ćemo provjerljive odgovore, iskustva stručnjaka i pouke iz konkretnih slučajeva. Jer iza zaslona na kojem se pojavljuje nečija fotografija, poruka ili lozinka postoji stvarna osoba. Njezina sigurnost i pravo da zadrži kontrolu nad vlastitim životom bit će polazište ovog istraživanja.

Članak je objavljen uz financijsku potporu Agencije za medije iz Programa poticanja novinarske izvrsnosti