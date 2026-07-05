Tko su žene koje su najviše propatile? Naježit ćete se na novu pjesmu klape Praska

Klapa Praska ove je godine simbolično sazrela i postala punoljetna. Za svoj 18. rođendan, članovi klape odlučili su publici pokloniti svoju novu autorsku pjesmu naziva “Pegula”, koja već samim imenom priziva dalmatinski duh, humor i onu posebnu mješavinu životnih zgoda, ljubavi i malih nevolja.

Riječ je o pjesmi koja je nastala kao posveta osobama koje su, kako sami duhovito priznaju, u ovih 18 godina njihove “adolescencije” možda i najviše propatile — njihovim ženama.

Pjesma za one koje čekaju, prate i razumiju

Članovi klape svjesni su da jedna pjesma od tri minute ne može nadoknaditi sve sate provedene na probama, putovanjima i nastupima. Ipak, kroz “Pegulu” svojim suprugama žele poručiti da su upravo one bile i ostale njihov oslonac, publika i tiha snaga iza brojnih nastupa.

U pjesmi tako progovaraju muževi i očevi koji se prisjećaju trenutka kada su prvi put ugledali ljubav u očima svojih odabranica. To je, poručuju, ono najljepše i bezvremensko što zauvijek nose u svojim srcima.

Svaka pjesma koju pjevaju, ističu, na neki je način upućena upravo njima — čak i onda kada nisu fizički prisutne.

Autorski potpis Luke Bakote

Pjesma je, uz pomoć i potporu maestra i kolega pjevača, izišla iz pera Luke Bakote, prvog tenora klape Praska.

Za vokalni i instrumentalni aranžman zaslužan je voditelj klape Vinko Didović, dok je studijsko snimanje odradio Tomislav Mrduljaš. Mix i mastering potpisuje Igor Ivanović.

Premijera u Kaštel Sućurcu

Klapa Praska pjesmu “Pegula” premijerno će izvesti na festivalu Večeri dalmatinske pisme – Kaštela, koji će se održati 19. srpnja 2026. godine u Kaštel Sućurcu.

Do tada publika može uživati u videospotu koji je, kako u svom stilu navode iz klape, “uz ometanje članova klape” snimio Matko Petrić.

Praska u punoljetnost ulazi pjesmom, emocijom i dozom humora

Nakon 18 godina zajedničkog pjevanja, proba, nastupa i prijateljstva, klapa Praska novom pjesmom pokazuje da punoljetnost ne mora značiti gubitak zaigranosti. Naprotiv, “Pegula” je upravo spoj zrelosti, emocije, dalmatinske autoironije i zahvalnosti onima koje su kroz sve ove godine bile uz njih.