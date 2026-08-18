Tko su osumnjičeni palitelji iz Dalmacije? Jedan prodao zemlju s toksičnim otpadom, drugi uzimao poticaje

Vladimir Ćupić jedan je od četvero osumnjičenih za podmetanje požara u Zadarskoj županiji te jedan od vlasnika zemljišta u Biljanima Donjim na kojem je godinama stajalo zloglasno 'crno brdo, golema hrpa od oko 140.000 tona industrijskog otpada, troske iz nekadašnje šibenske Tvornice elektroda i ferolegura (TEF), za koju je utvrđeno da je kancerogena. Riječ je o jednoj od najpoznatijih ekoloških afera zadarskog zaleđa, piše 24 sata.

Priča je počela u subotu, kad je policija, nakon dojave građana o paljenju vatre na širem benkovačkom području, u automobilu zadarskih oznaka uhitila Ćupića, još dva hrvatska državljanina srpske nacionalnosti te 33-godišnju državljanku Poljske. Sumnjiče ih da su na deset lokacija u Zadarskoj županiji izazvali požare. Pretragom doma i vozila kod dvaju muškaraca pronađeni su poluautomatska puška, pištolj i streljivo.

Sudac istrage Županijskog suda u Zadru Hrvoje Visković odredio im je jednomjesečni istražni zatvor zbog opasnosti od ponavljanja djela. Trojici prijeti i pritvor zbog utjecaja na svjedoke, a jednom i zbog bijega jer ima dvojno državljanstvo. Terete ih za teško kazneno djelo protiv opće sigurnosti, za koje je predviđeno od jedne do deset godina zatvora. Motiv zasad nije poznat. Visković je kazao kako nije isključeno da se djela tijekom istrage prekvalificiraju, pa i u terorizam. Izuzeli su im mobitele, koje će vještačiti, a poruke bi mogle biti ključne za daljnji tijek istrage. Vatru su, prema dosad utvrđenom, palili uz ceste, na suhoj travi.

- Na svim tim mjestima tek se mora analizirati nastanak požara - rekao je Visković te dodao da će pregledati odjeću osumnjičenih i tražiti tragove zapaljivog sredstva.

Priznali su paljenje, tvrdeći da su koristili upaljače. Ćupić je prije za tjednik Novosti novinaru Draganu Grozdaniću rekao kako je dio njegova zemljišta u Biljanima Donjim uopće završio u priči o ilegalnom odlagalištu. Nakon smrti djeda s majčine strane naslijedio je, kako je rekao, pozamašan komad zemlje na rubu sela. Tad je zemljište, kako je govorio, bilo bezvrijedno. Roditelji su mu živjeli u Srbiji.

U katastru u Benkovcu upoznao je čovjeka koji mu se predstavio kao agent za nekretnine i pitao bi li iznajmio dio zemljišta. Ćupić je pristao, a agent ga je spojio sa Sadikom Čolićem, vlasnikom MLM Groupa. Prema Ćupiću, rečeno mu je da će ondje biti skladište građevinskog materijala, kontejner te da će trebati još dvojicu za dežurstvo.

- Kad su mi rekli da će ondje biti građevinski materijal, pomislio sam na blokove i cement, takvo što - izjavio je tad Ćupić.

MLM Group uplatio mu je 60.000 kuna za prvu godinu, uz dogovor o novoj cijeni nakon isteka najma. Obećali su mu i posao čuvara za 11.000 kuna mjesečno. Umjesto građevinskog materijala stigla je troska iz šibenskog TEF-a. Tako je nastalo Crno brdo, simbol ekološkog problema benkovačkoga kraja. Ondje se nalazilo oko 140.000 tona odbačenog materijala, za koji je utvrđeno da je kancerogen, javlja 24 sata.

- Cijelo selo me mrzilo zbog toga, pa nisam tad imao potrebu pravdati se preko medija, čekao sam da selo shvati što je bilo i da sam bio prevaren - rekao je Ćupić Novostima.

MLM Group d.o.o. u međuvremenu je završio u stečaju, a sanacija ilegalnog odlagališta završila je krajem srpnja 2026.

Drugo ime iz istrage vodi prema poljoprivredi i državnim potporama. Agencija za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju dostavila je podatke prema kojima je Daniel Stegnjaić, koji od 2017. ima poljoprivredno gospodarstvo, u posljednjih devet godina primio više od 220.000 eura različitih potpora.

Prve potpore dobio je 2017. godine - 18.668,80 eura kroz dodatna nacionalna izravna plaćanja, potpore za područja s prirodnim ograničenjima, klimatsko-okolišne prakse, osnovna i proizvodno vezana plaćanja. Godine 2018. isplaćeno mu je 7544,07 eura kroz osnovna plaćanja i okolišne prakse. U 2019. iznos raste na 24.188,83 eura, kroz potpore mladima, proizvodno vezane potpore, osnovna plaćanja, okolišne prakse i područja s ograničenjima. Godine 2020. dobio je 30.037,82 eura, među ostalim za stočarstvo i kozarstvo, mlade poljoprivrednike, dobrobit životinja i područja s ograničenjima.

Za 2021. podaci navode potpore za preraspodjelu, mlade poljoprivrednike, osnovna plaćanja, klimatsko-okolišne prakse, dobrobit životinja i područja s ograničenjima, ali ne i pojedinačni ukupni iznos. Godine 2022. dobio je 19.640,64 eura, uključujući preraspodjelu, potpore za mlade, osnovna plaćanja, okolišne mjere, dobrobit životinja i pomoć sektoru ovčarstva i kozarstva tijekom pandemije.

Godina 2023. donijela je 37.227,59 eura kroz kompenzacije u ovčarstvu i kozarstvu, potpore mladima, očuvanje velike prirodne vrijednosti, održivost, vezane potpore, osnovna plaćanja, okolišne mjere, dobrobit životinja i područja s ograničenjima. U 2024. primio je 23.705,63 eura, među ostalim za kompenzaciju troškova, održivost, očuvanje velike prirodne vrijednosti te okolišne i klimatske mjere. Godine 2025. isplaćeno mu je 18.983,28 eura za održivost, očuvanje velike prirodne vrijednosti i područja s posebnim ograničenjima. U 2026. godini, prema do sada dostavljenim podacima, dobio je još 7465 eura za ovce i koze, održivost, očuvanje velike prirodne vrijednosti i područja s posebnim ograničenjima.