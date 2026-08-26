Tko su ljudi koji preuzimaju splitski SDP?

Splitski SDP izabrao je novo vodstvo. Za predsjednika gradske organizacije izabran je Danijel Kukoč, dok su potpredsjednici postali Joško Markić i Goran Šarotić. Riječ je o trojici članova s različitim profesionalnim iskustvima i područjima političkog djelovanja. Kukočeva biografija povezana je s pravom, ekonomijom i upravljanjem, Markićeva s medicinom, znanošću i visokoškolskim obrazovanjem, dok je Šarotić godinama aktivan unutar splitske stranačke organizacije, osobito u gospodarskim temama.

Danijel Kukoč – pravnik, ekonomist i gradski vijećnik

Novi predsjednik splitskog SDP-a Danijel Kukoč po obrazovanju je diplomirani pravnik i magistar ekonomije.

Tijekom profesionalne karijere stekao je iskustvo u bankarstvu, odvjetništvu i na rukovodećim položajima. U svibnju 2022. godine izabran je za člana Uprave, odnosno direktora gradskog komunalnog društva Trogir Holding. Na toj je funkciji bio zadužen za upravljanje sustavom koji obuhvaća gospodarenje otpadom, održavanje javnih površina, upravljanje parkiralištima i druge komunalne djelatnosti.

Kukoč je u splitskom SDP-u aktivan niz godina. Tijekom 2019. djelovao je kao predsjednik SDP-ova Savjeta za zaštitu okoliša i prirode. U javnim istupima bavio se pitanjima Marjana, zaštite okoliša, komunalne infrastrukture, gospodarenja otpadom, parkiranja i upravljanja gradskim financijama. Govorio je i o načinu uređenja javnih površina te organizaciji gradskih i komunalnih službi. U ožujku 2026. ponovno je aktivirao mandat u Gradskom vijeću Grada Splita. Time je uz stranačku funkciju preuzeo i vijećničku ulogu, koja uključuje sudjelovanje u raspravama i odlučivanju o gradskim projektima, proračunu i drugim pitanjima važnima za funkcioniranje Splita. Njegov profesionalni i politički rad dosad je najvećim dijelom bio usmjeren prema pravnim, ekonomskim, upravljačkim i komunalnim temama.

Joško Markić – pedijatar, znanstvenik i sveučilišni profesor

Potpredsjednik splitskog SDP-a Joško Markić liječnik je, znanstvenik i nastavnik na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Splitu. Riječ je o izv. prof. prim. dr. sc. Jošku Markiću, specijalistu pedijatrije i subspecijalistu intenzivne medicine. Medicinski fakultet završio je 1997. godine u Zagrebu. Magisterij je stekao 2004., a doktorat 2013. godine na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Splitu.

Stručno se usavršavao u Austriji i Sjedinjenim Američkim Državama, posebno u području pedijatrijske i neonatalne intenzivne medicine. Zaposlen je u KBC-u Split i na Medicinskom fakultetu u Splitu, gdje vodi Katedru za pedijatriju. Tijekom karijere sudjelovao je na više od 60 domaćih i međunarodnih kongresa i stručnih edukacija. Autor je ili suautor više od 50 znanstvenih radova indeksiranih u međunarodnoj bazi Web of Science te 16 poglavlja u stručnim knjigama. Područja njegova znanstvenog interesa uključuju intenzivnu medicinu, upalne pokazatelje i vitamin D. Obnašao je dužnosti u Hrvatskom pedijatrijskom društvu i Hrvatskoj liječničkoj komori. Godine 2025. imenovan je vanjskim članom Odbora za zdravstvo i socijalnu politiku Hrvatskoga sabora, kao jedan od stručnjaka iz područja zdravstva. Uz liječnički i akademski rad, Markić ima iskustvo u lokalnoj politici. Obnašao je dužnost vijećnika u Gradskom vijeću Grada Splita, a djelovao je i kao vijećnik u Skupštini Splitsko-dalmatinske županije.

Njegovo političko djelovanje najvećim je dijelom usmjereno na zdravstvo, socijalnu politiku, položaj umirovljenika, dostupnost javnih usluga i potrebe starijih osoba. U svojim nastupima govorio je o mirovinama, izgradnji domova i dnevnih centara za starije, međugeneracijskoj solidarnosti i dostupnosti zdravstvene zaštite. Bavio se i splitskim temama poput Marjana, Žnjana, prometa, položaja mladih, gradskih kotareva i dugoročnog razvoja grada.

Goran Šarotić – dugogodišnji član splitske organizacije

Za drugog potpredsjednika splitskog SDP-a izabran je Goran Šarotić, dugogodišnji član gradske stranačke organizacije. Šarotić je unutar splitskog SDP-a djelovao i kao član stranačkog Savjeta za gospodarstvo. U svojim javnim istupima bavio se gradskim financijama, zaduživanjem, zapošljavanjem u gradskoj upravi, javnom potrošnjom i organizacijom gradskih službi. Njegovo političko djelovanje povezano je s gospodarskim i financijskim pitanjima te funkcioniranjem lokalne uprave. Potpredsjedničku funkciju obnašao je i u prethodnom vodstvu splitske organizacije. U travnju 2026. izabran je za jednog od potpredsjednika uz tadašnjeg predsjednika Sandra Glumca, a istu je dužnost preuzeo i u vodstvu Danijela Kukoča.

Što su poručili nakon izbora?

Nakon izborne konvencije iz splitskog SDP-a čestitali su novom vodstvu te Danijelu Kukoču, Jošku Markiću i Goranu Šarotiću poželjeli uspjeh, energiju i ustrajnost u budućem radu.

Kukoč je nakon izbora poručio kako su pred gradskom organizacijom jasno postavljeni ciljevi. "Pred nama je jasna zadaća: vratiti povjerenje građana i vratiti SDP-u obraz, vjerodostojnost i snagu koju socijaldemokracija u Splitu mora imati", poručio je.

Naglasio je kako želi stranku usmjerenu na svakodnevne potrebe Splićana i pronalaženje konkretnih, provedivih rješenja. Među područjima kojima novo vodstvo namjerava posvetiti pozornost izdvojeni su dostupno stanovanje, kvaliteta javnih usluga, promet, uređenje gradskih kvartova i osiguravanje jednakih prilika. Kukoč je najavio i povezivanje s političkim i društvenim opcijama koje dijele sličnu viziju razvoja Splita. Poziv na suradnju uputio je strankama, udrugama, nezavisnim listama, pojedincima i građanima zainteresiranima za sudjelovanje u oblikovanju gradskih politika.

Iz splitskog SDP-a poručili su kako s novim vodstvom započinju intenzivniji rad. "Od danas krećemo još snažnije. Zajedno, otvoreno i bez odustajanja", zaključili su.