TKO SU LJUDI IZA POLICIJSKE ZNAČKE? Iz PU splitsko-dalmatinske ističu: "Policiju prije svega čine ljudi"

Hrvatska policija danas 29. rujna obilježava Dan policije i blagdan svetog Mihovila svojeg zaštitnika. Policijska uprava splitsko-dalmatinska tim je povodom u petak, 25. rujna, položila vijence i zapalila svijeće na Lovrincu te kod spomen-obilježja svojim policajcima poginulima u Domovinskom ratu. Središnji dio obilježavanja održan je u Tehnološkom parku na Dračevcu.

Načelnik PU splitsko-dalmatinske Marko Srdarević podsjetio je tom prilikom na 17 policijskih službenika poginulih u obrani Hrvatske te na kolege koji su život izgubili obavljajući policijski posao u miru.

"Oni su nam uzor i trebaju biti uzor nama i mladim ljudima koji dolaze", kazao je.

U upravi radi oko dvije tisuće ljudi, među njima 25% žena, a stižu i nova 63 vježbenika

Povodom Dana policije zatražili smo od PU splitsko-dalmatinske podatke o zaposlenima i odgovore o radu policije na području županije; koliko ljudi radi u njezinim redovima, kakvi su sigurnosni pokazatelji na području županije te na koje su rezultate svojih službenika posebno ponosni.

"U PU splitsko-dalmatinskoj radi oko dvije tisuće osoba. Više od 80 posto čine ovlaštene službene osobe, a među njima je 25% žena", navode iz policije.

Iako nismo dobili usporedne podatke o broju zaposlenih prethodnih godina ističu da im se svake godine nakon školovanja ili doškolovanja na Policijskoj akademiji pridruži u prosjeku oko 50 mladih ljudi.

Već 1. listopada ove godine u policijske postaje stižu 63 policijska vježbenika koji su završili školovanje na Policijskoj akademiji. Iz PU navode da će biti raspoređeni u više postaja te da će uskoro samostalno obavljati policijske poslove.

"U kontinuitetu, analizirajući potrebe i dinamiku procesa, uz potporu MUP-a, planiramo raspisivanje i provedbu natječaja i raspoređivanje službenika na slobodna radna mjesta. Kada govorimo o operativnom sastavu važno je naglasiti da 1. listopada u našem timu priključuju se 63 policijska vježbenika. To su mladi ljudi koji su završili školovanje na Policijskoj akademiji i uskoro kreću s radom. Biti će raspoređeni u više policijskih postaja i uskoro će samostalno obavljati policijske poslove.

Nove kolegice i kolege dolaze nam svake godine nakon što završe doškolovanje / školovanje na Policijskoj akademiji i svake godine u prosjeku oko 50 mladih ljudi postanu dio našeg tima. Izuzetno smo zadovoljni dinamikom pomlađivanja operativnog sastava mladim, kvalitetnim ljudima", naglasili su.

Srdarević: "Stanjem sigurnosti jako smo zadovoljni"

Načelnik PU splitsko-dalmatinske Marko Srdarević je na obilježavanju Dana policije rekao da je policija zadovoljna sigurnosnim stanjem u proteklih godinu dana. Prema njegovim riječima broj težih imovinskih kaznenih djela među kojima su razbojništva, drske i džepne krađe, najmanji je unatrag dugo godina. Iz PU u pisanom odgovoru posebno ističu i manji broj provala u domove.

Načelnik je izdvojio i podatak da u proteklih godinu dana na području županije nije zabilježeno nijedno ubojstvo te da femicid nije zabilježen četiri godine.

"Sigurnost je kompleksna i obuhvaća puno elemenata, policija je samo jedan od njih", rekao je Srdarević.

Među prioritetima policijskog rada izdvojio je postupanje prema nasilnicima i podizanje kvalitete intervencija u slučajevima obiteljskog nasilja i prijetnji.

Srdarević je najavio i ulaganja koja bi trebala poboljšati uvjete rada policajaca. Prema njegovim riječima pri kraju je uređenje prostora za Prvu policijsku postaju i Postaju prometne policije, a uskoro bi trebali početi radovi na novoj pritvorskoj jedinici u dvorištu Policijske uprave.

Do kraja godine Postaja pomorske policije Split trebala bi dobiti nove prostorije na novom graničnom prijelazu u splitskoj luci. Najavio je i izgradnju nove policijske streljane. Postojeća streljana već godinama nije u funkciji jer ne ispunjava sigurnosne uvjete. Projekt nove streljane, uz MUP i Ravnateljstvo policije, sufinanciraju Splitsko-dalmatinska županija i Grad Split.

"Ključni sigurnosni pokazatelji u proteklih godinu dana su jako dobri"

Govoreći o sigurnosti iz PU splitsko-dalmatinske navode da u proteklih godinu dana bilježe osjetno manje klasičnih imovinskih kaznenih djela osobito razbojništava, drskih i džepnih krađa te provala u domove.

"U proteklih godinu dana na području Splitsko-dalmatinske županije nismo zabilježili niti jedno ubojstvo, a femicid se u našoj županiji nije dogodio već četiri godine", poručili su.

Ističu i da je najintenzivnije razdoblje turističke sezone prošlo bez težih nasilnih kaznenih djela.

Pritom podsjećaju na opseg posla na području na kojem prema podacima koje su nam dostavili živi oko 420 tisuća ljudi, a tijekom turističke sezone posjeti ga više od četiri milijuna turista.

"Kada govorim o našem radu moram istaknuti činjenicu da su ključni sigurnosni pokazatelji u proteklih godinu dana jako dobri. U proteklih godinu dana bilježimo osjetno manje klasičnih imovinskih kaznenih djela. Posebno se to odnosi na razbojništva, drske i džepne krađe te različite vrste provala, a osobito provale u domove naših građana. Broj tih kaznenih djela znatno je manji nego prethodnih godina.

Međutim najvažniji podatak kojeg svakako vrijedi istaknuti je da u proteklih godinu dana na području Splitsko dalmatinske županije nismo zabilježili niti jedno ubojstvo, a femicid se u našoj županiji nije dogodio već četiri godine.

Iza nas je i najintenzivnije razdoblje turističke sezona koja je protekla bez težih nasilnih kaznenih djela. Vrijednost tog rezultata još je veća kada znamo da govorimo o području na kojem živi 420 tisuća ljudi i koju tijekom turističke sezone posjećuje više od četiri milijuna turista", odgovorili su iz PU Splitsko-dalmatinske.

Sedmero službenika nagrađeno medaljama MUP-a

Na pitanje na što su posebno ponosni iz PU splitsko-damatinske izdvojili su sedmero kolega koji su ove godine osvojili medalje Ministarstva unutarnjih poslova za iznimne pothvate u policijskom postupanju te zaštitu i spašavanje ljudi ili imovine uz izlaganje vlastitoj opasnosti.

Nagrađeni su Ante Križan i Ivan Šošo iz Prve policijske postaje, Maja Belaić iz iste postaje, Velimir Cvitanović iz Jedinice specijalne i interventne policije, Jure Merčep iz Policijske postaje Omiš te Nikola Begić i Petar Režić iz Druge policijske postaje.

Povodom Dana policije iz PU splitsko-dalmatinske zahvalili su građanima na povjerenju i pozvali ih da i dalje surađuju s policijom u stvaranju sigurnije zajednice.

"Policiju čine ljudi, ljudi koji su spremni pomoći, ludi kojima građani vjeruju,..."

"Zahvaljujemo svim građanima na povjerenju kojeg nam svakodnevno ukazuju, a naša poruka je da nam nastave biti partneri u kreiranju sigurnije zajednice i društva na dobrobit svih nas. Nastavit ćemo s našim svakodnevnim angažmanom, truditi se biti tamo gdje nas najviše trebaju uz posvećenost da kada nam ukažu na probleme pokušamo pokrenuti procese i inicirati mjere kako bi ih pokušali riješiti.

Policiju ne čine samo odora, značka, ovlasti, oprema ili rezultati koje na kraju godine iskazujemo brojkama. Policiju prije svega čine ljudi",poručili su iz Službe za izvještajnu analitiku i odnose s javnošću PU splitsko-dalmatinske te dodali:

"Ljudi koji su spremni pomoći. Ljudi kojima građani vjeruju. Ljudi koji svoj posao ne doživljavaju samo kao zanimanje, nego kao službu drugome.

Takvi ljudi su blago ovog sustava i cijelog društva.

Djelatnicima PU splitsko-dalmatinske i svim hrvatskim policajcima čestitamo Dan policije i blagdan svetog Mihovila".