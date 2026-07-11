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Tko su atraktivne plesačice koje podižu atmosferu na Ultri? Među njima ima i Hrvatica

Upoznajte Ultra Angels

Uz vrhunske DJ-eve, impresivne pozornice i svjetlosne efekte, važan dio prepoznatljivog identiteta Ultra Europe festivala već godinama čine i Ultra Angels – profesionalne plesačice koje dodatno upotpunjuju festivalski spektakl.

Svakog ljeta u Split stižu iz različitih dijelova svijeta kako bi nastupale na pozornicama i sudjelovale u festivalskom programu. Ovogodišnju postavu čine plesačice iz Sjedinjenih Američkih Država, Rusije, Srbije i brojnih drugih zemalja, a među njima je i nekoliko predstavnica Hrvatske.

 

 
 
 
 
 
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Objavu dijeli MIRTA MEŠTROVIĆ (@mirtairtarta)

Sve članice ovogodišnjeg tima predstavljene su na službenoj stranici Ultra Angels, gdje su objavljeni njihovi profili i fotografije, a među njima su i Hrvatice Mirta i Maša.

 

 
 
 
 
 
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Objavu dijeli Ultra Angels™ (@ultraangels)

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