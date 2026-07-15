Tko su aktivni zastupinici u Saboru? Šuta pri dnu, kao i Hajdaš Dončić. Barbir među aktivnijima

RTL televizija objavila je pregled aktivnosti zastupnika u Hrvatskom saboru, otkrivši tko je tijekom promatranog razdoblja bio najaktivniji, ali i tko se našao na suprotnom kraju ljestvice.

Podaci prikazani u RTL-ovu prilogu preuzeti su sa službene stranice Hrvatskog sabora, sabor.hr.

Jurčević na vrhu, Barbir drugi

Prema podacima koje je objavio RTL, najaktivniji saborski zastupnik bio je nezavisni Josip Jurčević, kojemu su evidentirane čak 527 aktivnosti. Na drugom se mjestu našao Damir Barbir iz Centra s 441 aktivnošću, dok je treće mjesto zauzeo IDS-ov Dalibor Paus s njih 333.

Slijede Mostov Marin Miletić s 254 te Anka Mrak-Taritaš iz GLAS-a s 252 evidentirane aktivnosti.

Šuta među najmanje aktivnima

RTL je prikazao i zastupnike s najmanjim brojem evidentiranih aktivnosti. Na samom dnu nalazi se nezavisni Marin Corva, bez ijedne aktivnosti, dok je Vladimir Bilek zabilježio jednu.

Predsjednik HSLS-a Dario Hrebak imao je dvije aktivnosti, a splitski gradonačelnik i HDZ-ov saborski zastupnik Tomislav Šuta tri. Među pet najmanje aktivnih zastupnika našao se i predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić, kojemu je evidentirano pet aktivnosti.

Valja napomenuti kako je Marin Corva zastupničku dužnost počeo obnašati tek 25. lipnja 2026. godine, kao zamjenik Furija Radina, zbog čega njegov rezultat nije izravno usporediv sa zastupnicima koji su mandat obnašali tijekom cijelog promatranog razdoblja.