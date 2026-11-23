Hrvatski lovački savez obavijestio je da od 14. studenoga više ne zaprima prijave šteta nastalih naletom vozila na divljač, što je posljedica izmjena Zakona o lovstvu objavljenih u Narodnim novinama.

Prema novim zakonskim odredbama, odgovornost za štetu utvrđivat će se ovisno o okolnostima pojedinog slučaja, odnosno o tome postoji li krivnja vozača ili lovoovlaštenika.

Tko će snositi troškove štete?

Jedna od najvažnijih promjena odnosi se na situacije u kojima za prometnu nesreću nije odgovoran ni vozač ni lovoovlaštenik. U takvim slučajevima svaka strana snosi vlastitu štetu.

To znači da vozač koji naleti na divljač neće automatski imati pravo na naknadu troškova popravka vozila. Ako se utvrdi da nema odgovornosti druge strane, štetu će morati pokriti sam ili putem odgovarajuće police osiguranja, ako je ima.

S druge strane, ako se utvrdi odgovornost vozača ili lovoovlaštenika, pitanje naknade štete rješavat će se u skladu sa zakonskim odredbama.

Važna promjena za sve sudionike u prometu

Nove odredbe posebno su važne za vozače koji prometuju cestama kroz šumska i ruralna područja, gdje su susreti s divljači češći.

Vozačima se preporučuje dodatni oprez, osobito u jutarnjim i večernjim satima, prilagođavanje brzine uvjetima na cesti te provjera pokriva li njihova polica osiguranja štete nastale naletom na divljač.

Izmjene Zakona o lovstvu objavljene su u Narodnim novinama, broj 128/2026, a nova pravila primjenjuju se od 14. studenoga 2026. godine.