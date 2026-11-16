Riječ je o automehaničarskom obrtu smještenom u Sesvetskom Kraljevcu. Poslodavac traži iskusnog automehaničara koji će samostalno obavljati poslove popravka i održavanja osobnih automobila te lakih dostavnih vozila.

Iako je riječ o poslu za koji se traže znanje i iskustvo, posebnu pozornost privukao je iznos plaće. Naime, obrt budućem zaposleniku nudi fiksnu početnu mjesečnu plaću od 2.600 eura neto, odnosno 31.200 eura godišnje, ne računajući dodatne pogodnosti.

Vikendi su slobodni, a osigurani su i dodatni primici

Osim plaće, poslodavac u oglasu naglašava kako se subotom i nedjeljom ne radi, što znači da zaposlenik može računati na slobodne vikende.

Predviđeni su i kolektivni godišnji odmori tijekom ljeta i zime, a uz redovitu plaću radniku se nude božićnica, uskrsnica i regres.

Kao jednu od prednosti poslodavac ističe i lokaciju radionice na istočnom dijelu zagrebačkog područja, što zaposlenicima koji žive u tom dijelu grada i okolici može olakšati svakodnevni dolazak na posao.

Za visoku plaću traži se i iskustvo

Ipak, oglas nije namijenjen početnicima. Obrt traži majstora koji može samostalno preuzeti posao i kvalitetno obavljati popravke na vozilima.

Prema informacijama iz oglasa, od kandidata se očekuje najmanje pet godina radnog iskustva, dobro poznavanje autodijagnostike, odgovornost, preciznost te vozačka dozvola B kategorije.

Ponuda pokazuje koliko poslodavci mogu biti spremni izdvojiti za kvalificirane radnike koji imaju potrebno iskustvo i mogu samostalno obavljati zahtjevne poslove.

Hoće li ovakvi uvjeti postati češći i u drugim automehaničarskim radionicama, ostaje za vidjeti. No jedno je sigurno – plaća od 2.600 eura neto, uz slobodne vikende i dodatne pogodnosti, ponuda je koja će privući pozornost brojnih majstora.