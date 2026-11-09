Tko još vozi bez tablica i vozačke? Stari znanac policije zaustavljen u Kaštelima, a ovaj put nije se izvukao

Policijski službenici na području Kaštela zaustavili su 48-godišnjeg vozača mopeda koji nije imao registarske oznake. No, to je bio tek početak problema za muškarca koji je već otprije poznat policiji zbog prometnih prekršaja. Nakon provjera utvrđeno je da uopće nema pravo upravljati vozilom, a ubrzo je završio iza rešetaka.

U subotu, 7. studenoga 2026. godine, oko 7.30 sati policijski službenici na području Kaštela zaustavili su moped bez registarske oznake kojim je upravljao 48-godišnjak.

Tijekom postupanja utvrđeno je da muškarac upravlja vozilom prije stjecanja prava na upravljanje motornim vozilima bilo koje kategorije. Osim toga, moped kojim se vozio nije bio registriran.

Policija mu je zbog utvrđenih nepravilnosti privremeno oduzela moped.

Već je ranije kažnjavan

Daljnjim provjerama utvrđeno je da je riječ o ponavljaču prometnih prekršaja koji je već ranije pravomoćno kažnjavan.

Zbog toga policija nije ostala samo na evidentiranju novih prekršaja, već je 48-godišnjak odveden na nadležni sud.

Policija je sudu predložila određivanje zadržavanja te izricanje kazne zatvora u trajanju od 60 dana.

Sud ga poslao iza rešetaka

Sud je 48-godišnjaku odredio zadržavanje u trajanju od 15 dana, nakon čega je predan u zatvor.

Tako je vožnja neregistriranim mopedom bez položenog vozačkog ispita završila oduzimanjem vozila i odlaskom iza rešetaka.

Policija u tri dana utvrdila 424 prometna prekršaja

Ovaj slučaj samo je jedan od niza ozbiljnih prometnih prekršaja koje je policija zabilježila tijekom protekla tri dana na području Splitsko-dalmatinske županije.

Ukupno su sankcionirana 424 prometna prekršaja, među kojima 110 prekoračenja dopuštene brzine i 90 prekršaja vožnje pod utjecajem alkohola.

Čak 106 vozača isključeno je iz prometa zbog vožnje pod utjecajem alkohola ili odbijanja testiranja na alkohol i droge.

Policija je na sud u žurnom prekršajnom postupku odvela šest vozača, a četvorici ponavljača prometnih prekršaja sud je odredio zadržavanje od 15 dana, nakon čega su predani u zatvor.