Tko je žena kojoj je Mišo Kovač pjevao 'Ostala si uvijek ista'? Iza legendarnog hita krije se priča i detalj koji malo tko zna

Malo je pjesama koje su se toliko duboko urezale u kolektivno pamćenje kao „Ostala si uvijek ista”. Glas Miše Kovača pretvorio ju je u bezvremensku baladu, a njezini stihovi desetljećima bude uspomene na mladost, prve ljubavi i ljude koje je život odveo na drugu stranu.

Nakon vijesti o odlasku legendarnog dalmatinskog pjevača, ponovno su oživjele i priče o nastanku njegovih najvećih uspješnica. Jedna od najzanimljivijih povezana je upravo s pjesmom „Ostala si uvijek ista”, iza koje se krije žena po imenu Slobodana Agica Gržetić.

Njezina priča vodi nas na otok Krk, u mjesto Dobrinj, gdje je jedan slučajan susret ostavio toliko snažan dojam na pjesnika Željka Sabola da je iz njega nastala pjesma koju će poslije pjevati milijuni.

Sve je počelo tijekom ljetnih druženja na Krku

Slobodana Agica Gržetić bila je Riječanka koja je dio života provela u Beogradu. Još kao mlada djevojka ljeta je provodila u Dobrinju, gdje je upoznala Željka Sabola, budućeg autora stihova jedne od najpoznatijih domaćih balada.

Sabol je također bio vezan uz to mjesto jer je njegova majka potjecala iz Dobrinja. Tijekom školskih praznika dolazio je na otok, gdje su se mladi okupljali, družili, plesali i pjevali.

Među njima je bila i Agica, koja je na pjesnika ostavila poseban dojam.

No život je ubrzo krenuo svojim tijekom. Agica se preselila u Beograd, udala se i osnovala obitelj, dok je Sabol svoj život i književni rad nastavio u Zagrebu.

Njihovi su se putovi razdvojili, ali uspomene na mladost nisu nestale.

Ponovno su se sreli nakon mnogo godina, a emocije nisu mogli sakriti

Priču o nastanku pjesme javnosti je 2020. godine približila Agičina kći Maja Stanimirović.

Prema njezinu svjedočanstvu, njezina majka i Sabol ponovno su se susreli sasvim slučajno, tijekom jednog Agičina dolaska na Krk.

Agica je s djetetom posjetila roditelje, a onda je naišla na starog poznanika iz mladosti.

Susret je bio iznimno emotivan. Nakon toliko godina oboje su se rasplakali, prisjećajući se vremena koje su zajedno provodili u Dobrinju.

U razgovoru je Agica spomenula i da rado sluša Mišu Kovača.

Ta naizgled usputna rečenica, zajedno s emocijama koje je susret probudio, ostala je u Sabolovu sjećanju.

Upravo će iz tih uspomena nastati stihovi koji su poslije postali jedan od zaštitnih znakova Mišine karijere.

Velika ljubav? Njezina kći otkrila je drukčiju istinu

Premda se pjesma često doživljava kao priča o nekadašnjoj ljubavi koja nikada nije preboljena, stvarnost je, prema riječima Agičine kćeri, bila znatno jednostavnija.

Između Agice i Sabola nije postojala velika ljubavna veza.

„Sabol je simpatizirao Agicu”, objasnila je Maja Stanimirović.

Agica je bila šest godina starija od pjesnika, a ta se razlika u njihovoj mladosti doživljavala drukčije nego danas.

Zato njihova priča nije bila priča o dvoje zaljubljenih koji su se morali rastati, nego o mladenačkoj simpatiji, prolasku vremena i osjećajima koje može probuditi neočekivan susret s nekim iz prošlosti.

Upravo je u tome možda i posebna ljepota ove pjesme.

Kakva je bila žena koja je nadahnula legendarne stihove?

Maja je svoju majku opisivala kao elegantnu, šarmantnu i vrlo osjećajnu osobu.

Agica je, prema njezinim riječima, snažno proživljavala susrete s ljudima do kojih joj je bilo stalo. Nije joj bilo neobično zaplakati kada bi se prisjećala dragih osoba ili ponovno vidjela nekoga nakon dugog niza godina.

Takva se situacija dogodila i pri ponovnom susretu sa Sabolom.

Pjesnika je očito dirnula činjenica da je pred njim ponovno osoba koju je poznavao u mladosti, a koja je, unatoč svim godinama i životnim promjenama, zadržala nešto prepoznatljivo.

Zanimljiv je i jedan detalj vezan uz sam tekst pjesme.

Prema objašnjenju Agičine kćeri, motiv grada koji se pojavljuje u stihovima može se povezati s Dobrinjem. Naime, tamošnji su stanovnici svoje mjesto jednostavno nazivali Gradom.

Tako se i u tom dijelu pjesme, prema obiteljskom svjedočanstvu, može prepoznati trag mjesta na kojem je priča započela.

Mišo je pjesmu pretvorio u jedan od najvećih hitova

Stihove „Ostala si uvijek ista” napisao je Željko Sabol, a glazbu je skladao Đorđe Novković.

Pjesma je prvi put predstavljena 1975. godine, kada je odnijela pobjedu na beogradskoj Hit paradi.

Koliko je snažan dojam ostavila, govori podatak iz tadašnjih izvještaja prema kojem je za nju glasalo čak 99 od 100 novinara koji su sudjelovali u izboru pobjednika.

Deset godina poslije pjesma je uvrštena i na istoimeni album Miše Kovača.

Tijekom desetljeća postala je nezaobilazan dio njegova repertoara, a sam Mišo više ju je puta isticao kao jednu od pjesama koje su mu posebno drage.

O njezinu nastanku svojedobno je za Alo govorio i Zdenko Kirinčić, prijatelj Agičine obitelji i Željka Sabola. Prema njegovim riječima, pjesnik je inspiraciju često pronalazio upravo u stvarnim ljudima i događajima iz vlastitog života.

Jedan susret, jedna uspomena i pjesma koja je nadživjela generacije

Ono što je za Agicu i Sabola bio emotivan susret dvoje starih poznanika, za Mišu Kovača postalo je jedna od pjesama po kojima će ga publika zauvijek pamtiti.

U njezinim su stihovima slušatelji pronalazili vlastite priče. Netko se prisjećao prve ljubavi, netko davnog rastanka, a netko osobe koju nije vidio desetljećima.

No iza svih tih različitih doživljaja ostala je jedna stvarna uspomena – na ljetne dane u Dobrinju, mladenačku simpatiju i ženu koja je svojim osjećajima nadahnula pjesnika.

Slobodana Agica Gržetić možda nikada nije bila poznata široj javnosti, ali zahvaljujući stihovima Željka Sabola i nezaboravnoj interpretaciji Miše Kovača, njezina je priča postala dio glazbene povijesti.