Više od tri mjeseca nakon velikog požara koji je 13. i 14. kolovoza 2026. godine zahvatio područje Omiša i Lokve Rogoznice, brojna pitanja o postupanju nadležnih službi i dalje su bez potpunih odgovora. Iz Udruge "Volim Omiš" upozoravaju da dosadašnja komunikacija s institucijama nije rezultirala razjašnjenjem ključnih okolnosti vezanih uz evakuaciju stanovništva, zatvaranje prometnica i neaktiviranje Sustava za rano upozoravanje i upravljanje krizama (SRUUK).

Zbog svega su podnijeli žalbu Povjereniku za informiranje Republike Hrvatske, a u subotu, 28. studenoga, uputili su dodatne zahtjeve na šest adresa nadležnih tijela. "To nisu politička pitanja niti pokušaj unaprijed utvrđivanja nečije krivnje. To su pitanja sigurnosti građana i funkcioniranja sustava koji postoji upravo zato da bi štitio ljudske živote", poručuju iz Udruge.

Zašto građani nisu dobili upozorenje na mobitele?

Hrvatska vatrogasna zajednica u odgovoru od 24. rujna dostavila je Udruzi određene podatke o kronologiji događaja i angažiranju vatrogasnih snaga. Prema tim informacijama, prve dojave zaprimljene su u 20:18 sati, vatrogasne snage podignute su u 20:25 sati, dok je županijski vatrogasni zapovjednik uključen u 21:30 sati.

Zahtjeve za evakuaciju, prema odgovoru Hrvatske vatrogasne zajednice, uputili su županijski vatrogasni zapovjednik i zapovjednik operativnog područja Omiš, putem načelnika Policijske postaje Omiš. Međutim, iz Udruge upozoravaju da nisu dobili precizne informacije o vremenu donošenja odluke o evakuaciji, njezinu početku i tijeku.

Posebno ih zanima zbog čega nije aktiviran sustav SRUUK. Kako navode, županijski vatrogasni zapovjednik na sjednici Gradskog vijeća izjavio je da je osobno odlučio ne aktivirati sustav zbog mogućnosti izazivanja panike i prometnog zastoja koji bi mogao ometati prolazak vatrogasnih snaga. U Udruzi sada traže informacije o tome na temelju kojih je procjena donesena takva odluka te je li razmatrana mogućnost ciljanog upozoravanja stanovništva na neposredno ugroženom području.

Četiri minute ili znatno dulje? Svjedoci govore drugačije

Jedno od najvažnijih pitanja odnosi se na zatvaranje omiške obilaznice, odnosno državne ceste DC553, koja uključuje novi most preko Cetine i tunele. Prema službenom očitovanju Hrvatskih cesta, koje prenosi Udruga, obilaznica je bila zatvorena svega četiri minute.

Međutim, prema navodima Udruge, predstavnik Hrvatskih autocesta na sjednici Gradskog vijeća iznio je tvrdnju da obilaznica nije bila zatvorena u smjeru istok-zapad, odnosno u smjeru širenja požara. Istodobno, Udruga tvrdi da raspolaže iskazima svjedoka koji govore o znatno duljem razdoblju tijekom kojeg je pristup obilaznici bio fizički onemogućen. Građani su, prema tim svjedočenjima, čekali u dugim kolonama koje su se protezale sve do Stanića. "Ako omiška obilaznica u smjeru istok–zapad nije bila zatvorena, kako je onda nastala višekilometarska kolona vozila na njezinu istočnom prilazu, koja se protezala sve do Stanića? Zbog čega vozila nisu mogla nesmetano pristupiti obilaznici i tko je odlučivao o njihovu propuštanju?", pitaju iz Udruge.

Tko je zaustavljao automobile?

Dodatna pitanja otvaraju i iskazi svjedoka prema kojima promet na istočnom ulazu u obilaznicu nije regulirala policija, nego druga osoba čiji identitet, funkcija i ovlasti nisu razjašnjeni. Iz Udruge stoga traže informacije o tome tko je imao ovlasti zaustavljati vozila i odlučivati o njihovu propuštanju te je li postupao prema nalogu policije, Hrvatskih cesta, civilne zaštite ili nekog drugog tijela. Naglašavaju da ne optužuju nikoga za namjerno iznošenje neistinitih informacija, ali smatraju da nesklad između službenih očitovanja i iskaza građana zahtijeva dokumentirano i provjerljivo razjašnjenje.

Udruga je zatražila i informacije o nadzornim kamerama na obilaznici, mostu, tunelima i prilaznim prometnicama.

Žele doznati postoje li snimke iz kritičnog razdoblja, tko njima upravlja, koliko se dugo čuvaju te jesu li sačuvane ili dostavljene nadležnim tijelima. Smatraju da bi upravo snimke i službene operativne evidencije mogle pomoći u utvrđivanju stvarnog tijeka događaja tijekom požara.

Policija ih uputila na Županijski stožer

Nezadovoljstvo u Udruzi izazvao je i odgovor Policijske uprave splitsko-dalmatinske, koja ih je, prema njihovim navodima, za tražene informacije uputila na Županijski stožer civilne zaštite. Podsjećaju da je načelnik Policijske uprave splitsko-dalmatinske na sjednici Stožera 14. kolovoza izjavio da je policija tijekom požara pružala potporu vatrogascima, regulirala promet i provodila evakuaciju.

Smatraju da bi zbog toga trebala postojati službena dokumentacija na temelju koje je moguće utvrditi postupanje policijskih službenika. "Građani imaju pravo znati kako su postupale službe kojima je povjerena njihova sigurnost. Odgovornost se ne može beskonačno prebacivati s jedne institucije na drugu", ističu.

Podnesena žalba, novi zahtjevi na šest adresa

Zbog izostanka pojedinih odgovora u zakonskom roku, nepotpunih očitovanja i upućivanja na druga tijela, Udruga "Volim Omiš" podnijela je žalbu Povjereniku za informiranje.

Dodatni zahtjevi upućeni su:

Ministarstvu unutarnjih poslova i Ravnateljstvu civilne zaštite

Policijskoj upravi splitsko-dalmatinskoj

Hrvatskim cestama

Hrvatskoj vatrogasnoj zajednici

Splitsko-dalmatinskoj županiji i Županijskom stožeru civilne zaštite

Gradu Omišu i Gradskom stožeru civilne zaštite.

Traže cjelokupnu kronologiju evakuacije, dokumentaciju o zatvaranju prometnica, policijske operativne evidencije, komunikaciju između nadležnih službi te podatke o upozoravanju stanovništva.

"Ne smijemo čekati da vatra ponovno dođe pred nečija vrata"

Iz Udruge naglašavaju da njihov cilj nije prozivanje vatrogasaca niti unaprijed utvrđivanje krivnje pojedinaca, nego sprječavanje ponavljanja kriznih situacija u kojima građani nemaju jasne informacije o tome kako postupiti.

Traže uspostavljanje sigurnih evakuacijskih pravaca, jasnih protokola, redovitih vježbi i bolje koordinacije svih službi. Upozoravaju da ovo nije samo problem Omiša, nego i Makarskog primorja, Šibenskog primorja te brojnih drugih dijelova Dalmacije koji su izloženi sličnim rizicima.

"Ne smijemo čekati da vatra ponovno dođe pred nečija vrata da bismo se pitali kamo će ljudi bježati i tko će im reći što trebaju učiniti."

Poručuju da omiško iskustvo mora postati povod za ozbiljno unapređenje sustava zaštite i spašavanja na području cijele Dalmacije i Hrvatske. "Omiš ne traži izgovore. Omiš traži istinu, odgovornost i sigurnost svojih građana. Omiš ne smije zaboraviti tu noć. A Dalmacija i Hrvatska iz nje moraju nešto naučiti", zaključuju iz Udruge "Volim Omiš".