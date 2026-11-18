Na 35. obljetnicu stradanja Škabrnje ratni zapovjednik njezine obrane Marko Miljanić ponovno je privukao pozornost javnosti. Pred medijima je danas oštro kritizirao hrvatske institucije zbog neprocesuiranja odgovornih za ratne zločine, iznio teške optužbe na račun braće Milorada Pupovca te poručio da mu nitko nema pravo držati lekcije o domoljublju.

"Ja ne dozvoljavam nikome u ovoj državi da me uči domoljublju. Mene koji sam izgubio pedeset i nešto hrvatskih sinova, koji sam izgubio i svog oca i svoju braću. Sve sam ovdje izgubio", izjavio je danas Marko Miljanić.

Njegove riječi odjeknule su tijekom obilježavanja 35. obljetnice stradanja Škabrnje, mjesta koje je 18. studenoga 1991. postalo poprište jednog od najtežih zločina u Domovinskom ratu.

Tko je čovjek koji je 1991. organizirao obranu Škabrnje i čija je životna priča neraskidivo povezana sa stradanjem ovog ravnokotarskog mjesta?

Od časnika JNA do organizatora obrane rodnog mjesta

Marko Miljanić rođen je u Škabrnji, a prije Domovinskog rata proveo je 22 godine u Jugoslavenskoj narodnoj armiji.

Tijekom vojne karijere službovao je, među ostalim, na Malom Lošinju, gdje je stekao iskustvo u mornaričkom desantnom pješaštvu i posebnim vojnim zadaćama. Bio je obučen za rad s eksplozivima, minama i minskim poljima. U svibnju 1991. napustio je JNA i pristupio hrvatskoj policiji.

Već 26. rujna iste godine preuzeo je organizaciju obrane Škabrnje i okolnih mjesta, u trenutku kada su se napetosti i oružani sukobi na zadarskom području sve više zaoštravali.

Tako se čovjek koji je više od dva desetljeća proveo u JNA našao u situaciji da brani svoje rodno mjesto od napada snaga predvođenih upravo tom vojskom.

Zapovijedao obranom Škabrnje u najtežim danima

U jesen 1991. Miljanić je sudjelovao u organiziranju obrambenih položaja, okupljanju branitelja i uspostavljanju sustava obrane Škabrnje.

Dana 18. studenoga uslijedio je veliki napad JNA i srpskih snaga, tijekom kojeg su počinjeni teški zločini nad civilima i hrvatskim braniteljima.

Miljanić je danas podsjetio da su branitelji stradavali i prije tog datuma.

"Ovdje je krv tekla u potocima. I nije Škabrnja pala 18. Prije 18. izgubio sam desetine vojnika koji su bili ranjeni, koji su ostali bez svojih života ovdje u Škabrnji", rekao je.

Prema njegovim riječima, u završnom napadu sudjelovalo je između 3500 i 4000 neprijateljskih vojnika.

"Zna se koji su bili oficiri koji su vodili napad na Škabrnju. Pa nije to palo s neba", poručio je.

Svjedočio pred Haškim sudom

Miljanić je nakon rata svjedočio pred Međunarodnim kaznenim sudom za bivšu Jugoslaviju, među ostalim u postupcima protiv Milana Martića te Jovice Stanišića i Franka Simatovića.

U svojim je svjedočenjima govorio o organizaciji obrane Škabrnje, vojnim operacijama i stradanju stanovništva.

Njegova ratna iskustva zabilježena su i u knjizi Ratni dnevnik Marka Miljanića – zapovjednika Samostalnog bataljuna Škabrnja, objavljenoj 2016. godine.

Danas iznio teške optužbe na račun Pupovčeve braće

Tijekom današnjeg razgovora Miljanić je ponovno otvorio pitanje odgovornosti za zločine počinjene u Škabrnji.

"Stalno govorim tko je napravio to u Škabrnji, ali izgleda da nema sluha u vrhu hrvatske države da se procesuira vrh JNA", izjavio je.

Posebno su odjeknule njegove optužbe na račun braće saborskog zastupnika Milorada Pupovca.

"Jedan brat Milorada Pupovca živi u Beogradu. On mi je doveo padobransku brigadu iza leđa. Drugi brat živi kod Benkovca. On je vodio tenkovsku kolonu na Škabrnju", ustvrdio je Miljanić.

Riječ je o njegovim tvrdnjama koje nisu neovisno potvrđene i koje ne predstavljaju sudski utvrđene činjenice.

"Benčićka će mene učiti domoljublju?"

Miljanić se osvrnuo i na rasprave o domoljublju te uporabi pozdrava kojim su se koristili pripadnici HOS-a.

Istaknuo je njihovu ulogu u obrani Škabrnje tijekom operacije Maslenica, a zatim prozvao saborsku zastupnicu Sandru Benčić.

"Benčićka i razni Benčići će mene učiti domoljublju? Ja ne dozvoljavam nikome u ovoj državi da me uči domoljublju", poručio je.

Govoreći o osobnim gubicima, kazao je da je tijekom rata izgubio oca, braću i brojne suborce.

"I danas bih prije svog sina krenuo u obranu Hrvatske"

Na kraju razgovora Miljanić je poručio da bi, unatoč godinama, ponovno bio spreman braniti Hrvatsku.

"Ne daj Bože da opet bude trebalo. Ja, koji imam 75 i pol godina, opet ću prije nego moj sin u obranu hrvatske države", izjavio je.

Trideset pet godina nakon stradanja Škabrnje, Marko Miljanić ostaje jedan od najpoznatijih sudionika i svjedoka njezine ratne povijesti.

Nekadašnji časnik JNA, organizator obrane Škabrnje i svjedok pred Haškim sudom i danas javno govori o događajima iz 1991. godine, tražeći odgovornost za zločine i podsjećajući na žrtve mjesta koje je branio.

Njegovo oružje i uniforma čuvaju se u Memorijalnom centru Škabrnja

Posebno mjesto u očuvanju uspomene na Domovinski rat zauzima Memorijalni centar Škabrnja, u kojem se među izloženim predmetima nalaze i oružje te vojna uniforma Marka Miljanića.

Ti osobni predmeti ratnog zapovjednika obrane Škabrnje danas svjedoče o dramatičnim događajima iz 1991. godine i ljudima koji su sudjelovali u obrani mjesta. Za posjetitelje centra oni predstavljaju opipljivu poveznicu s ratnom prošlošću, ali i podsjetnik na žrtvu hrvatskih branitelja i stanovnika Škabrnje.