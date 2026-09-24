Tko je večeras prolazio centrom Splita, imao je što vidjeti: Filip Dević napravio pravi spektakl

Iako je kalendarsko ljeto završilo, u središtu Splita glazbe, plesa i dobre atmosfere još uvijek ne nedostaje. Trg Gaje Bulata ispred Hrvatskog narodnog kazališta večeras je bio pozornica cjelovečernjeg koreografskog koncerta KUD-a Filip Dević, održanog u sklopu manifestacije Spli'ski litnji koluri.

Članovi KUD-a Filip Dević publici su predstavili bogat folklorni program, a prostor ispred splitskog kazališta ponovno je okupio brojne građane i posjetitelje koji su uživali u večeri ispunjenoj pjesmom i plesom.

Dio atmosfere s koncerta zabilježili smo i fotografijama koje donosimo u fotogaleriji.

Spli'ski litnji koluri ove se godine održavaju 19. put, a tijekom proteklih mjeseci na otvorene gradske pozornice donijeli su niz glazbenih, folklornih i zabavnih događanja. Ovogodišnji program traje od 22. srpnja do 27. rujna.

Nakon večeri posvećene KUD-u Filip Dević slijedi i završnica manifestacije. U nedjelju, 27. rujna, povodom Svjetskog dana turizma, na programu je „The KrisTINA’s Show – Tina Turner Experience“, kojim će ovogodišnji Spli'ski litnji koluri biti privedeni kraju.