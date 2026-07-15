Tko je tip koji je skočio iz helikoptera u more na Žnjanu?

Nakon što je društvenim mrežama odjeknula snimka splitske influencerice Ele Jerković kako skače iz helikoptera u more na Žnjanu, pažnju je privukao i drugi sudionik istog događaja – poljski influencer i poduzetnik Wojtek Gola. Snimka njegova skoka također se ubrzano dijeli društvenim mrežama.

Riječ je o Wojciechu Goli, jednom od najpoznatijih poljskih influencera i suosnivaču organizacije Fame MMA, koja je popularizirala takozvane "freak fight" borbe između influencera, YouTubera i drugih javnih osoba.

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Gola je javnosti postao poznat još 2013. godine sudjelovanjem u poljskoj verziji reality showa Warsaw Shore, nakon čega je izgradio uspješnu karijeru na društvenim mrežama i u poduzetništvu. Fame MMA, koji je pokrenuo 2018. godine s poslovnim partnerima, danas je jedna od najuspješnijih europskih organizacija u tom segmentu zabavne industrije. Na Instagramu ga prati više od milijun ljudi.

Skokovi iz helikoptera dio su promotivne kampanje za događaj Gods of Adrenaline, koji će se u rujnu održati u Hrvatskoj i okupiti više od tisuću sudionika iz cijele Europe.

Uoči promocije Splitom su kružile glasine da će influenceri iz helikoptera bacati novac, no pokazalo se da je riječ o dezinformaciji. Umjesto toga, sudionici su izveli atraktivne skokove u more, a snimke su u kratkom roku prikupile velik broj pregleda na društvenim mrežama.