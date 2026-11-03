Tko je svećenik koji je predvodio molitvu za Mišu Kovača?

Tisuće ljudi okupile su se na splitskom Poljudu kako bi se posljednji put oprostile od Mate Miše Kovača. Među posebno emotivnim trenucima večeri bila je zajednička molitva koju je predvodio fra Ivan Utješinović, franjevac koji danas djeluje u splitskoj Župi Svete Trojice.

U trenutku posljednjeg oproštaja fra Ivan predvodio je obred odrješenja, a okupljene je pozvao da uključe svjetla na svojim mobilnim telefonima. Poljud je tada obasjalo mnoštvo svjetala, a nakon molitve stadionom su se prolomili povici „Mišo, Mišo!”.

No, tko je franjevac kojemu je pripala ova važna uloga na ispraćaju jednog od najpoznatijih hrvatskih pjevača?

Prije Splita djelovao je u Iloku

Fra Ivan Utješinović dio svojeg svećeničkog puta proveo je na krajnjem istoku Hrvatske, u Iloku, gdje je djelovao u Župi sv. Ivana Kapistrana.

Njegov angažman u toj sredini ostavio je značajan trag, što je prepoznala i lokalna zajednica. Naime, 2020. godine Grad Ilok dodijelio mu je Povelju Grada Iloka i proglasio ga počasnim građaninom.

Riječ je o priznanju koje mu je uručeno na svečanoj sjednici Gradskog vijeća povodom Dana grada, a dodijeljeno mu je zbog iznimnog doprinosa razvoju i napretku Župe sv. Ivana Kapistrana.

Svečanosti je nazočio i tadašnji predsjednik Republike Hrvatske Zoran Milanović.

Danas obnaša nekoliko službi u Splitu

Nakon djelovanja u Iloku fra Ivan svoj je svećenički put nastavio u Splitu. Danas je vezan uz Župu Svete Trojice na Poljudu, u neposrednoj blizini stadiona na kojem je održan veliki ispraćaj Miše Kovača.

Prema podacima Hrvatske franjevačke provincije sv. Ćirila i Metoda, fra Ivan Utješinović obnaša službe župnika, vikara i ekonoma.

Upravo je on pred tisućama okupljenih na Poljudu predvodio zajedničku molitvu i obred odrješenja, sudjelujući u jednom od najdirljivijih trenutaka posljednjeg oproštaja od legendarnog pjevača.

Prizor osvijetljenih tribina i skandiranje Mišina imena nakon molitve obilježili su završnicu večeri u kojoj se Split pjesmom i emocijama oprostio od glazbenika čije su pjesme obilježile generacije.