Tko je svećenik iz Dalmacije koji se našao u velikom skandalu? Zabranjeno mu javno sudjelovanje u bogoslužju

Veliki skandal potresa crkvene redove. Zadarska nadbiskupija izvijestila je danas da je don Josipu Radiću, kojemu se sudi zbog neprijavljivanja kaznenog djela na štetu 23-godišnje djevojke, zadarski nadbiskup zabranio javno sudjelovanje u bogoslužju te protiv njega pokrenuo i izvansudski kazneni postupak, sukladno Zakoniku kanonskog prava.

Nadbiskup je tu odluku donio "radi zaštite dobra Crkve, sprječavanja moguće sablazni i osiguranja urednoga tijeka kanonskoga postupka", priopćila je u petak Zadarska nadbiskupija.

Izvansudski kazneni postupak protiv don Josipa Radića, zadarski nadbiskup pokrenuo je sukladno odredbama Zakonika kanonskoga prava, radi utvrđivanja svih okolnosti relevantnih za njegov kanonski status i eventualnu kaznenu odgovornost prema crkvenom pravu, kažu u Zadarskoj nadbiskupiji.

Don Josip Radić nije svećenik čije se ime prvi put pojavilo u javnosti. Iza njega su više od dva desetljeća svećeničke službe, djelovanje u brojnim župama te znatno širi utjecaj ostvaren kroz duhovne obnove i Javno vjerničko društvo Omnia Deo.

Radić je rođen 2. travnja 1965. godine na području Kupresa u Bosni i Hercegovini. Prije teologije završio je ekonomiju, magistrirao ekonomske znanosti i radio kao savjetnik u tadašnjemu Ministarstvu pomorstva, prometa i veza. U ranijim javnim nastupima govorio je kako je pripremao doktorat te da mu se otvarala i mogućnost sveučilišne karijere, ali nakon, kako ga je opisivao, snažnog iskustva vjere odlučio je napustiti dotadašnji profesionalni život i krenuti prema svećeništvu, piše Zadarski list.

Više od dva desetljeća svećeničke službe

Za svećenika Zadarske nadbiskupije zaređen je 28. lipnja 2003. godine u Zadru. Već 2004. imenovan je župnikom Korlata, Popovića i Rodaljica, a godinu poslije preuzeo je župe Kali i Kukljica.

Na otoku Ugljanu ostao je do 2013. godine, kada je imenovan župnikom Polače, Tinja i Raštevića. Upravo su duhovne obnove koje je održavao u Polači privlačile vjernike iz različitih dijelova Hrvatske i dodatno proširile njegovu prepoznatljivost izvan granica Zadarske nadbiskupije. Njegove propovijedi i duhovni nagovori godinama su se širili i putem katoličkih medija i društvenih mreža.

Godine 2019. razriješen je upravljanja tim trima župama i na četiri godine stavljen na raspolaganje Riječkoj nadbiskupiji, a poslije je pastoralno djelovao i na području Zagrebačke nadbiskupije, među ostalim u Sesvetskim Selima. U Zadarsku nadbiskupiju vratio se tijekom 2025. godine, kada je preuzeo župu sv. Mihovila u Galovcu.

Duhovna obitelj Omnia Deo

Ipak, Radićevo ime u crkvenoj javnosti ponajprije je vezano uz duhovnu obitelj Omnia Deo – Sve Bogu. Počeci zajednice sežu u 1998. godinu, kada su Radić i Jozefina Glasnović počeli okupljati laike i osobe posvećenog života. Iz tog je kruga nastala Euharistijska zajednica Srca Isusova i Marijina, koja se tijekom godina širila u više hrvatskih biskupija.

U ožujku 2024. sjedište društva Omnia Deo preneseno je s područja Riječke na područje Zagrebačke nadbiskupije, koja je preuzela kanonski nadzor nad zajednicom.

Uz događaje u zajednici vezan je kazneni postupak protiv Radića pred Županijskim sudom u Rijeci. Naime, Radić je drugookrivljeni u postupku protiv Josipa Glasnovića, optuženog za 12 kaznenih djela na štetu 23-godišnje djevojke – pet silovanja, dvije bludne radnje i pet prijetnji, a Radića (61) se tereti za neprijavljivanje počinjenog kaznenog djela. Glasnović je inače suprug Jozefine Glasnović, osnivačice vjerske zajednice Omnia Deo.