Tko je sve stigao na Ultru? Park mladeži preplavile zastave iz cijelog svijeta

Split je ovog vikenda ponovno postao svjetski party centar! Ultra Europe na Park mladeži je privukla tisuće partijanera sa svih strana svijeta koji su sa sobom donijeli zastave svojih zemalja i zaraznu energiju.

Iz mase su se vijorile zastave svih krajeva svijeta, ali tu su i partijaneri s hrvatskim obilježjima na sebi.

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Outfiti su pak posebna priča, od svjetlucavih topova, neonskih hlačica, do nogometnih dresova, partijaneri su i ove godine dali mašti na volju.

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