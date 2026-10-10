TKO JE SVE NA POLJUDU? Evo koga smo zatekli na tribinama velikog derbija

Split danas živi za najveći derbi hrvatskog nogometa! Hajduk i Dinamo od 15 sati na Poljudu igraju jedan od najiščekivanijih susreta domaćeg prvenstva, a uz događanja na travnjaku, pozornost privlači i atmosfera na tribinama splitskog stadiona.

Veliki okršaji Hajduka i Dinama oduvijek su mnogo više od obične nogometne utakmice. Derbi je prilika za susret brojnih generacija navijača, od onih koji desetljećima prate Bijele do najmlađih kojima je ovo možda prvi veliki derbi na Poljudu.

Pogledajte tko je sve na Poljudu

Uoči početka susreta pogledi su usmjereni prema tribinama, gdje se iščekuje početak još jednog velikog nogometnog okršaja. Navijačka obilježja, bijeli dresovi i prepoznatljiva atmosfera dio su prizora koji prate utakmice dvaju najvećih hrvatskih rivala.

Posebna pozornost usmjerena je i na gledatelje koji su odlučili subotnje poslijepodne provesti na Poljudu i uživo pratiti borbu za važne prvenstvene bodove.

Hajduk i Dinamo u susret ulaze s jednakim brojem bodova, pa današnji dvoboj ima dodatnu važnost u borbi za vrh prvenstvene ljestvice.

Dok navijači iščekuju prvi sučev zvižduk, naš fotoreporter bilježi atmosferu i lica s tribina Poljuda.