TKO JE SVE KUPOVAO LAŽNE LOVAČKE DOZVOLE? Nogometaši, poduzetnici, zaposlenici ministarstava…

Privatni poduzetnici, obrtnici, vlasnici OPG-ova, brojni nogometaši, zaposlenici ministarstava i jedna krojačica…. Svi su oni, sumnjaju istražitelji, od početka 2022. do početka 2023. godine poželjeli imati lovačku dozvolu i kupiti oružje, pa su, tvrdi se u prijavi, platili mito vlasniku Pučkog otvorenog učilišta Argali Ervinu Martinušu. On im je, navodi se dalje u prijavi, to i omogućio.

Koliko su mita uzimali?

Naime, istražitelji vjeruju da su rekonstruirali kako je Martinuš zajedno sa svojim suradnicima izdavao lovačke dozvole iako kandidati nisu prošli potreban tečaj. Navodno su pronađene i poruke koje dokazuju te USKOK-ove sumnje, piše N1.

Kandidati za lovce, prema kaznenoj prijavi, plaćali su Martinušu i članovima njegovog ispitnog povjerenstva između 1.500 i 3.000 kuna. Za uzvrat je učilište izdavalo uvjerenja uz pomoć kojih je dio njih nabavio i oružje i streljivo.

Iako se bez valjanih dozvola oružje ne može nabavljati, odvjetnik Vladimir Terešak, koji zastupa Martinuša u ovom trenutku nije mogao potvrditi hoće li oružje i streljivo tim ljudima biti oduzeto. Ne zna se za sada ni je li oružje uopće pronađeno, no postoje dokazi da su ga lažni lovci kupovali.

Osveta lovačkog saveza?

Odvjetnik Terešak, kako je rekao za N1, smatra da je ova afera posljedica želje Hrvatskog lovačkog saveza da zauzme monopolistički položaj u sustavu izdavanja lovačkih dozvola. Osim učilišta Argali dozvole izdaje još nekoliko privatnih učilišta.

Terešak čak tvrdi da je lovački savez prijavio Martinuša, koji pak uvjerava da je sve napravio po zakonu i da su predavanja uredno održana, a dozvole zakonito izdane. Predavanja su, objašnjava odvjetnik Terešak, tijekom pandemije održavana on-line kao i u brojnim drugim obrazovnim ustanovama. To je Martinuš i objasnio u svom iskazu nakon uhićenja.

Prema kaznenoj prijavi vlasnik učilišta i njegovih devet najbližih suradnika u godinu dana nezakonito zaradili oko 6.200 eura.

Naime, dio novca kojeg su dobili od kandidata su uplaćivali na račun Argalija kako bi, vjeruju istražitelji, prikazali legalnost poslovanja učilišta, dok su ostatak, sumnja se, zadržali za sebe.