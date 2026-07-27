Tko je sve bio na trajektu za Olivera? Među raspjevanim putnicima našla se i ova dama

Posebna atmosfera vladala je na trajektu koji je plovio prema Veloj Luci u sklopu programa posvećenog Oliveru Dragojeviću. Među brojnim putnicima koji su pjesmom obilježili put prema Korčuli našla se i Sandra Perković, supruga Marka Perkovića Thompsona.

Putnici su tijekom plovidbe uživali u Oliverovim bezvremenskim hitovima, a atmosfera je brzo postala prava glazbena fešta. Sandra se pridružila pjesmi i opušteno uživala u druženju sa svojim prijateljima.

Plovidba prema Veloj Luci dio je događanja kojima se svake godine odaje počast legendarnom glazbeniku Oliveru Dragojeviću, a trajekt se i ovoga puta pretvorio u mjesto druženja, emocija i zajedničkog pjevanja.

Brojni obožavatelji Oliverove glazbe stigli su na Korčulu kako bi sudjelovali u programu "Trag u beskraju" i još jednom se prisjetili jednog od najomiljenijih hrvatskih pjevača.