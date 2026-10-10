Tko je sin Gorana Bareta? Kao beba ostao je bez majke koja se predozirala, odrastao uz baku i djeda...

Goran Bare, jedan od najprepoznatljivijih glasova hrvatske rock-scene i legendarni frontmen Majki, iza sebe je ostavio pjesme koje su obilježile generacije. Njegov život, međutim, nije bio obilježen samo glazbom, koncertima i uspjesima. Iza javne slike beskompromisnog rokera stajala je i osobna priča o gubitku, očinstvu, dugogodišnjoj udaljenosti i ponovnom zbližavanju sa sinom.

Bare je tijekom karijere rijetko skrivao vlastite slabosti. Otvoreno je govorio o najtežim razdobljima života, a među temama kojima se vraćao posebno mjesto zauzimao je njegov sin Miran.

Sin je imao samo godinu dana kada je ostao bez majke

Miran je rođen u Barinu braku s Mirjanom, koja je preminula 1995. godine od posljedica predoziranja. Dječak je tada imao tek godinu dana.

Nakon majčine smrti odrastao je u Vinkovcima, uz baku i djeda, dok je Bare život nastavio u Zagrebu, gdje je gradio glazbenu karijeru i istodobno prolazio kroz brojne osobne teškoće.

Takve okolnosti ostavile su dubok trag na njihov odnos. Otac i sin godinama nisu bili bliski koliko je glazbenik priželjkivao, a Bare o toj udaljenosti nije izbjegavao govoriti u javnosti.

Posebno je isticao sinov uspjeh u obrazovanju. Miran je završio dva fakulteta i izgradio samostalan život, što je Bari, s obzirom na sve što je njegova obitelj prošla, mnogo značilo.

„Da nisam postao otac, danas ne bih bio živ“

Koliko mu je rođenje sina značilo, glazbenik je otkrio tijekom jednog televizijskog gostovanja 2022. godine.

„Da nisam postao otac, ja ne bih sada tu sjedio i razgovarao s tobom, nego bih bio mrtav“, priznao je tada.

Bila je to jedna od njegovih najsnažnijih izjava o očinstvu, ali i svjedočanstvo o tome koliko mu je sin značio u životu obilježenom brojnim usponima i padovima.

Bare nije pokušavao uljepšavati prošlost niti prikazivati njihov odnos drukčijim nego što je bio. Govorio je o godinama bez bliskosti, vlastitim pogreškama i okolnostima koje su ih udaljile.

Njihova se priča s vremenom ipak promijenila. Nakon dugog razdoblja udaljenosti, Bare i Miran ponovno su uspostavili kontakt i pronašli način da izgrade odnos daleko od medijske pozornosti.

Glazbenik je jednom prilikom objasnio da sinu nije uvijek bilo lako promatrati njegova javna izdanja. Dok ga publika poznaje po sirovoj emociji, nepredvidivosti i nastupima s Majkama, Miran ga je doživljavao prije svega kao oca.

„Publici sam ja Goran Bare, a sinu otac“, rekao je, saževši u jednoj rečenici razliku između svoje javne i privatne uloge.

Unatoč svemu što ih je razdvajalo, Bare je s velikim poštovanjem govorio o čovjeku u kojeg je njegov sin izrastao.

Upravo je Miranova samostalnost, obrazovanje i sposobnost da pronađe vlastiti životni put bila jedna od stvari na koje je bio najponosniji.