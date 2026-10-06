Tko je princ koji stiže u Split kao Plenkovićev gost?

U Split danas stiže niz europskih čelnika i visokih dužnosnika uoči summita MED9, koji se održava 7. listopada, a među gostima koji privlače posebnu pozornost je Albert II., knez Monaka, kojeg svijet zna kao princa Alberta. Monako nije član Europske unije ni skupine MED9, pa Albert u Split dolazi kao poseban gost hrvatskog domaćinstva. Sudjelovat će u dijelu razgovora posvećenom Mediteranu i njegovu položaju u europskom kontekstu.

Albert II. jedna je od najpoznatijih figura europskih vladajućih obitelji. Na čelu male, ali iznimno bogate mediteranske kneževine nalazi se od 2005. godine, kada je naslijedio oca Rainiera III. No svjetskoj javnosti njegovo je prezime bilo poznato mnogo prije nego što je preuzeo prijestolje. Albert je, naime, sin holivudske ikone Grace Kelly, koja je na vrhuncu filmske karijere napustila Hollywood i udajom za Rainiera postala princeza od Monaka.

Dolazak u Split zato nije zanimljiv samo u političkom i diplomatskom smislu. U grad stiže čovjek čija obiteljska priča već desetljećima puni stranice svjetskih medija - od bajkovitog braka njegovih roditelja i tragične smrti Grace Kelly do njegova privatnog života, braka s princezom Charlene i života jedne od najpoznatijih europskih dinastija.

Tko je zapravo Albert II., čovjek koji vlada državom manjom od splitskog poluotoka i čija se obiteljska povijest već gotovo 70 godina čita poput filmskog scenarija?

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Tko je Albert?

Albert Alexandre Louis Pierre Grimaldi rođen je 14. ožujka 1958. kao drugo dijete kneza Rainiera III. i Grace Kelly. Ima stariju sestru Caroline i mlađu Stéphanie, a za državne poslove pripremao se desetljećima prije preuzimanja prijestolja. Od 1984. pomagao je ocu u vođenju državnih poslova, a nakon Rainierove smrti 2005. postao je suvereni knez Monaka.

Njegova uloga pritom nije usporediva s današnjom ulogom britanskog kralja ili većine europskih monarha. Monaco jest ustavna monarhija, ali njegov ustav izvršnu vlast stavlja pod visoku vlast kneza, dok zakonodavnu vlast zajednički obnašaju knez i Nacionalno vijeće. Vlada djeluje pod njegovom vlašću, suverene uredbe postaju izvršne njegovim potpisom, predstavlja Monaco u odnosima s drugim državama te potpisuje i ratificira međunarodne ugovore. Nakon konzultacija s Krunskim vijećem može raspustiti i Nacionalno vijeće, nakon čega se moraju održati novi izbori. Drugim riječima, Albert II. u Monaku raspolaže stvarnim ustavnim političkim ovlastima, a nije tek simbol države.

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Albert je studirao političke znanosti na Amherst Collegeu u Massachusettsu, ali program mu je bio prilično širok: ekonomija, psihologija, antropologija, sociologija, povijest umjetnosti, književnost, glazba i njemački. Nakon studija prošao je vojnu obuku na francuskom nosaču helikoptera Jeanne d'Arc, a danas ima čin pričuvnog kapetana korvete francuske mornarice.

Princ koji je pet puta nastupio na Olimpijskim igrama. Stigao je i na Sjeverni i Južni pol

Albert nije bio samo sportski pokrovitelj nego pravi olimpijac. Kao član reprezentacije Monaka u bobu nastupio je na čak pet Zimskih olimpijskih igara, od Calgaryja 1988. do Salt Lake Cityja 2002. Tri puta nosio je i zastavu Monaka na otvaranju Igara. Član Međunarodnog olimpijskog odbora je od 1985. godine.

Sportska poveznica postoji i s Charlene: njegova supruga prije ulaska u kneževsku obitelj bila je vrhunska plivačica iz Južne Afrike i olimpijka.

Vrlo je zanimljiva i njegova opsjednutost oceanima i okolišem. Albert je 2006. saonicama i pješice preko leda stigao do Sjevernog pola, nakon ekspedicije duge oko 100 kilometara. Time je želio upozoriti na posljedice klimatskih promjena, ali i odati počast svom pretku Albertu I., pioniru oceanografije i istraživaču Arktika.

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Tri godine poslije stigao je i na Južni pol, tijekom antarktičke ekspedicije na kojoj je obilazio znanstvene postaje. Kneževska palača tada ga je navela kao jedinog aktualnog šefa države koji je posjetio oba pola.

Iz tog interesa nastala je i Zaklada princa Alberta II., osnovana 2006., koja se bavi klimatskim promjenama, vodom i bioraznolikošću. Za tekst o njegovu dolasku na mediteranski summit to ti je posebno relevantno jer su Mediteran i zaštita mora među njegovim dugogodišnjim područjima djelovanja.

Prije prijestolja radio je i izvan palače

Prije nego što je preuzeo ozbiljnije državničke dužnosti, Albert je početkom 1980-ih prolazio stručna usavršavanja u SAD-u i Europi iz financija, marketinga i komunikacija, među ostalim u Morgan Guaranty Trustu u New Yorku i Moët-Hennessyju u Parizu. Od 1984. već je pomagao ocu Rainieru u vođenju državnih poslova.

Dvoje djece prije braka, ali nijedno nema pravo na prijestolje

Albertov privatni život desetljećima je bio zahvalan materijal za svjetske tabloide. Prije braka javno je priznao dvoje djece rođene izvan braka. Kći Jazmin Grace Grimaldi, rođena 1992., njegova je kći s Amerikankom Tamarom Rotolo, dok je Alexandre Grimaldi, rođen 2003., njegov sin s Nicole Coste.

No činjenica da ih je Albert priznao ne znači da mogu naslijediti prijestolje. Ustav Monaka propisuje da se kruna prenosi na izravne i zakonite potomke vladajućeg kneza, pa Jazmin i Alexandre nisu u liniji nasljeđivanja.

Albert se 2011. oženio južnoafričkom olimpijskom plivačicom Charlene Wittstock, koju je upoznao na plivačkom natjecanju u Monaku. Tri godine poslije dobili su blizance, Jacquesa i Gabriellu. Iako je Gabriella rođena nekoliko minuta prije brata, Jacques je prijestolonasljednik, jer monaški ustav pri istom stupnju srodstva još uvijek daje prednost muškom potomku.