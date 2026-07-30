Tko je pogriješio na igralištu u Splitskoj? Projektant tvrdi: "Načinjene greške u izvedbi su nevjerojatne, neoprostive"

Projektant sportskog igrališta u Splitskoj, Mario Domljanović oglasio se nakon nesreće i upozorio na moguće ozbiljne propuste u izvedbi.
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Kako navodi, sudjelovao je u realizaciji igrališta kao projektant, ali ne i kao nadzorni inženjer niti kroz projektantski nadzor. Ističe kako su uočene greške u izvedbi "nevjerojatne i neoprostive", uz navode o površnosti, neznanju i odstupanju od projekta.
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Posebno je upozorio na način temeljenja koša za koji tvrdi da nije izveden prema projektu, odnosno da nije ugrađen u odgovarajući betonski blok, već da postoje ozbiljna odstupanja u izvedbi.
"U prilogu je izvadak iz projekta kako je predviđeno i fotografija kako je izvedeno", naveo je Domljanović, dodajući kako bi trebalo provjeriti i temelj drugog koša te temelje malonogometnih golova.
Do završetka provjere sigurnosti, smatra da bi igralište trebalo zatvoriti.
Ozlijeđenom mladiću poželio je brz oporavak.