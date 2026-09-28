Tko je 'pao' s kokainom nadomak Splita? Razmjenjivali kroz prozore automobila, ali onda ih zaskočili policajci

Policijski službenici Radne skupine za suzbijanje zlouporabe droga PU splitsko-dalmatinske u petak, 25. rujna, oko 16:20 sati na autocesti A1, kod odmorišta Mosor u smjeru sjevera, uočili su dvojicu 32-godišnjaka.

Pozornost policajaca privukli su kada su ih primijetili kako kroz otvorene prozore dvaju automobila nešto međusobno razmjenjuju.

Tijekom postupanja utvrđeno je da su muškarci neovlašteno posjedovali drogu, kao i novac za koji policija sumnja da potječe od prodaje droge. Oduzeto je ukupno 2,77 grama kokaina pakiranog u smotuljke, novac i mobitel.

Obojica 32-godišnjaka su uhićena te je nad njima provedeno kriminalističko istraživanje.

Protiv jednog muškarca bit će podnesena kaznena prijava nadležnom državnom odvjetništvu zbog sumnje na neovlaštenu proizvodnju i promet drogama.

Za drugog je utvrđena sumnja na počinjenje prekršaja iz Zakona o suzbijanju zlouporabe droga.