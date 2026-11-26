Hajduk večeras na Poljudu igra protiv belgijskog Sint-Truidensea u okviru četvrtog kola ligaške faze UEFA Konferencijske lige, a za vodstvo gostujuće momčadi u sudačkoj nadoknadi prvog poluvremena zabio je Samed Baždar.

Napadač belgijskog sastava ostao je nečuvan te je udarcem s 18 metara zatresao mrežu Bijelih. No, tko je zapravo nogometaš koji je večeras zabio Splićanima?

Nogometno ime izgradio u Partizanu

Baždar je rođen 31. siječnja 2004. godine u Novom Pazaru, a profesionalnu nogometnu karijeru započeo je u beogradskom Partizanu. Za seniorsku momčad debitirao je sa samo 17 godina. U dresu beogradskog kluba odigrao je 74 utakmice, postigao 12 pogodaka i upisao četiri asistencije.

U ljeto 2024. godine preselio se u španjolsku Real Zaragozu, a vrijednost transfera, prema podacima specijaliziranih nogometnih portala, iznosila je tri milijuna eura. Nakon epizode u Španjolskoj igrao je na posudbi u poljskoj Jagielloniji.

Igrao za Srbiju, a onda promijenio reprezentaciju

Posebno je zanimljiv njegov reprezentativni put. Baždar je nastupao za mlađe uzraste reprezentacije Srbije, a 25. ožujka 2024. godine debitirao je i za seniorsku reprezentaciju te zemlje u prijateljskoj utakmici protiv Cipra.

Međutim, iste godine odlučio je promijeniti reprezentaciju i nastupati za Bosnu i Hercegovinu. Prema podacima Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine, dosad je za tu reprezentaciju upisao 16 nastupa i postigao jedan pogodak. Bio je i sudionik Svjetskog prvenstva 2026. godine.

Belgijci ga platili milijun i pol eura

U Sint-Truidense stigao je 7. kolovoza ove godine, a prema podacima specijaliziranih nogometnih portala, Belgijci su za njegove usluge izdvojili milijun i pol eura. Uoči večerašnjeg gostovanja na Poljudu bio je najbolji strijelac belgijskog sastava u domaćem prvenstvu, s pet pogodaka u deset nastupa.

Još jučer govorio o Hajduku

Zanimljivo je da je upravo Baždar dan uoči utakmice na Poljudu, zajedno s trenerom Jonasom De Roeckom, sudjelovao na konferenciji za medije. Istaknuo je da dobro poznaje hrvatski nogomet i kvalitete Hajduka, a posebno je spomenuo reprezentativnog suigrača Dennisa Hadžikadunića. Govorio je i o atmosferi na Poljudu te važnosti koju Hajduk ima za svoje navijače.

Samo dan kasnije 22-godišnji napadač iz Novog Pazara zatresao je mrežu splitske momčadi.

Utakmica na Poljudu još je u tijeku.