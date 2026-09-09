Tko je najbolji u Hrvatskoj? Dodijeljena priznanja za održivo poslovanje

CEMEX Hrvatska osvojio je priznanje za najbolje održivo veliko poduzeće u Hrvatskoj u sklopu ESG ratinga Hrvatske gospodarske komore. Nagrade su dodijeljene na konferenciji „Podržimo održivo”, koja se 9. i 10. rujna održava u zagrebačkoj Laubi.

HGK priznanjima ističe poduzeća koja ostvaruju zapažene rezultate u području okolišnih, društvenih i upravljačkih praksi te održivost koriste kao temelj dugoročnog razvoja i konkurentnosti.

Predsjednik HGK Luka Burilović istaknuo je kako je ovogodišnje, sedmo izdanje konferencije posvećeno upravljanju promjenama.

„Prilagodba više nije projekt s početkom i krajem, ona je trajno stanje. Mijenjaju se cijene i dostupnost energije i sirovina, tehnologije, geopolitički odnosi, klimatski rizici, tržišta i dostupnost kompetencija na tržištu rada. Bez upravljanja promjenama nema konkurentnosti, a održivost je baza”, poručio je Burilović.

CEMEX nagrađen za održive prakse

CEMEX Hrvatska svoje održivo poslovanje usmjerava na dekarbonizaciju proizvodnje, korištenje čišće energije i alternativnih goriva, učinkovitije korištenje sirovina te razvoj proizvoda i rješenja s nižim ugljičnim otiskom. U proizvodnji koriste i otpadne materijale kao resurs.

„U Cemexu vjerujemo da odgovorno upravljanje utjecajima na okoliš i društvo nije pitanje trenutnih regulatornih zahtjeva, već preduvjet otpornog i konkurentnog poslovanja”, kazala je Merica Pletikosić, voditeljica održivog poslovanja u CEMEX-u.

Dodala je kako će tvrtka nastaviti ulagati u dekarbonizaciju, inovacije i učinkovito korištenje resursa, a nagradu vidi kao potvrdu da je održivost duboko integrirana u njihovo poslovanje.

Nagrađena i druga poduzeća

U ostalim kategorijama Premifab je treću godinu zaredom proglašen najboljim održivim malim poduzećem, dok je AquafilCRO osvojio priznanje među srednjim poduzećima.

Zagrebački holding proglašen je najboljim održivim javnim poduzećem, Erste banka najboljom održivom financijskom institucijom, dok je Bomark Pak dobio nagradu za najbolji primjer održivog poslovnog modela. Na konferenciji su dodijeljena i posebna sektorska priznanja ESG ratinga HGK.