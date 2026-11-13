Tko je na popisu i kamo će otići novac? Županija objavila privremene rezultate potpora za lovstvo

Splitsko-dalmatinska županija u četvrtak, 12. studenoga 2026. godine, objavila je privremene rezultate Javnog poziva za podnošenje zahtjeva za sufinanciranje projekata iz domene lovstva. Riječ je o programu kojim Županija podupire aktivnosti povezane s razvojem lovstva na svojem području, a rezultati su objavljeni na službenim internetskim stranicama.

Uz službenu obavijest priložen je PDF dokument s privremenim rezultatima, koji zainteresiranim prijaviteljima i javnosti omogućuje uvid u dosadašnji ishod natječajnog postupka. Pritom je važno naglasiti da objava privremenih rezultata ne znači da su sve potpore već konačno odobrene ili isplaćene.

Natječaj je raspisan još u rujnu

Javni poziv za sufinanciranje projekata iz domene lovstva objavljen je 9. rujna 2026. godine, a postupak se provodi u nadležnosti županijskog Upravnog odjela za gospodarstvo, EU fondove i poljoprivredu.

Program se odnosi na područje Splitsko-dalmatinske županije, u kojoj lovstvo ima dugu tradiciju, posebno u Dalmatinskoj zagori, ali i na otocima te u priobalnom zaleđu. Uz samu lovnu djelatnost, važna su i pitanja gospodarenja lovištima, očuvanja divljači te odnosa lovstva s poljoprivredom i lokalnim stanovništvom.

Zaštita divljači, infrastruktura i sprječavanje šteta

Jedno od važnijih pitanja kod raspodjele sredstava za lovstvo jest njihova konkretna namjena. Takvi programi mogu biti značajni za održavanje lovnogospodarske infrastrukture, zaštitu divljači, očuvanje staništa te sprječavanje šteta koje divljač može prouzročiti na poljoprivrednim površinama.

Posebno je zanimljivo pitanje ulaže li se dio županijskih potpora u projekte koji pridonose sigurnosti ljudi i prometa, osobito na područjima gdje se kretanje divljači preklapa s prometnicama i naseljima. Međutim, iz same kratke županijske obavijesti nije moguće utvrditi koliko je sredstava u ovogodišnjem postupku predviđeno za pojedine vrste aktivnosti.

Privremeni rezultati nisu konačna odluka

Objava od 12. studenoga predstavlja važnu fazu u provedbi ovogodišnjeg javnog poziva, ali postupak raspodjele sredstava time još nije nužno završen. Privremeni rezultati ne smiju se poistovjećivati s konačnim odlukama o financiranju, a još manje s već izvršenim isplatama.

Za cjelovitu ocjenu ovogodišnjeg programa bit će važno utvrditi koliko je prijavitelja obuhvaćeno potporama, koliki su pojedinačni i ukupni iznosi te koji će se konkretni projekti financirati. Ti će podaci pokazati i kakav je naglasak Županija stavila na zaštitu divljači, razvoj infrastrukture i druge aktivnosti iz područja lovstva.

Gdje pogledati rezultate?

Privremeni rezultati objavljeni su na službenoj internetskoj stranici Splitsko-dalmatinske županije, u rubrici natječaja i obavijesti. Uz objavu se nalazi zaseban PDF dokument pod nazivom „Privremeni rezultati po Programu razvitka lovstva u SDŽ”.

Zainteresirani prijavitelji i građani dokument mogu pronaći na službenoj stranici Splitsko-dalmatinske županije.