Tko je moćni Imoćanin koji kreće u spas Studenca? Konobario, radio na baušteli, a onda završio Harvard

Teo Vujčić u ovome je trenutku dobar izbor za posrnuli Studenac, čovjek koji zna raditi u kriznim situacijama, a kakvi će biti rezultati – to nitko ne zna, sve ovisi i što će vlasnici Studenca u određenom momentu htjeti – kazali su za Večernji iz sektora bliskih novom Studenčevu čelniku Uprave.

- On iskustva u kriznom menadžmentu ima. Osebujan je, teški pregovarač i čvrstih stavova, osoba koja zna uvesti red. Uvijek je bio na glasu kao oštar menadžer, tvrde ruke i vjerojatno su ga u određenom momentu kao takvog prepoznali i u vrijeme krize u Agrokoru, kad se prvi put pojavio u vrhu, a da se to i vidjelo - istaknuli su.

Podsjetimo, dva dana nakon što je Trgovački sud u Splitu prihvatio prijedlog za predstečajem Studenca, Nadzorni odbor posrnulog trgovačkog lanca imenovao je Tea Vujčića na poziciju predsjednika Uprave koji preuzima odgovornost za poslovanje i strategiju kompanije, uključujući financijsko i troškovno restrukturiranje. Na toj poziciji nasljeđuje Michala Senczuka, koji nakon osam godina odlazi iz kompanije.

Vujčić je stručnjak za poslovne transformacije i restrukturiranje s više od 30 godina iskustva u maloprodaji, FMCG-u i proizvodnji u regiji. Vodio je Ključne kompanije poput Konzuma (tijekom restrukturiranja Agrokora i Fortenova Grupe), Zvijezde, Dijamanta, Dukata i Zotta, s fokusom na stabilizaciju poslovanja, optimizaciju procesa, akvizicije i regionalno širenje.

O njemu je pisao i naš Dražen Gudić 2017. godine povodom drame u Agrokoru te je tada otkrio manje poznate detalje iz njegovog privatnog života.

Za širu javnost Teo Vujčić, diskretni obiteljski čovjek i otac troje djece, potpuno je nepoznat. Rođen je u Imotskom gdje je polazio osnovnu i srednju školu, diplomirao je na Agronomskom fakultetu u Osijeku da bi prvi posao dobio u Splitu. Dvije-tri godine kao agronom nije mogao naći posao pa je kao otac mlade obitelji ljeti konobario, a zimi odlazio na bauštelu u Njemačku. Nije ga imao tko pogurati u ozbiljan posao.

Njegov veliki potencijal i silnu energiju prepoznao je i u službeni svijet rada ga primio tadašnji direktor MILS-a Ante Vrandečić, što Vujčić nikad nije zaboravio i uvijek rado ističe. Radio je vrlo revno u sirovinskoj službi tada "Agrokorove" mljekarske tvrtke, imao odlične rezultate, napredovao i dogurao dosta brzo i do direktora proizvodnje.

Po načelu radi i uči upisao je postdiplomski studij. Tvrtka mu je 2002. godine financirala magisterij na Sveučilištu u Zagrebu na temu "Utjecaj različitih kultura na održivost i kakvoću jogurta pri različitim temperaturnim uvjetima čuvanja". Kratko vrijeme bio je i član Uprave MILS-a.

Ambiciozan i siguran u sebe nije se libio ulagati u svoju budućnost. Na Harvard Business School, vlastitim sredstvima iz kredita vrijednog nekoliko desetaka tisuća eura, specijalizirao je menadžment i doktorirao na poljoprivrednoj ekonomiji. Doktorsku disertaciju obranio je 2006. na Sveučilištu u Zagrebu. Visoko kotira u konzultantskom svijetu, njegove usluge koristila je i domaća industrija hrane "Podravka", Kraš", "Franck"...

Od prvog zaposlenja ni jednog dana nije bio bez posla. Ide u red traženih menadžera koji mogu birati radno mjesto i imaju svoju cijenu na tržištu.

Teo Vujčić važi za iznimno bistrog, inteligentnog čovjeka (visoki IQ evidentiran mu je u Mensi), zavidne je radne etike, radoholičar, uporan, fascinantan matematičar, kažu, ne baš lake naravi. Ako mu nije minus što je vrlo tvrd prema dobavljačima i poslovnim partnerima, onda posjeduje idealne karakteristike top menadžera.

Ne svrstavaju ga u interesne grupe, definitivno pripada klubu onih koji nisu opcijaši i koji su se u poslovnom svijetu probijali sami, bez mentora i patrona. Možda još važnije, potpuno je apolitičan i udaljen od stranačkih lobija, pisao je tada kolega Gudić.