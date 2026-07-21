Tko je mladić u društvu Maje Šuput? Nove objave potaknule brojna pitanja

Maja Šuput ljetne dane između brojnih nastupa koristi za odmor na hrvatskoj obali, a djelić atmosfere redovito dijeli sa svojim pratiteljima na društvenim mrežama.

Pjevačica posljednjih dana boravi na Korčuli i Pelješcu, odakle objavljuje fotografije i videosnimke s plaža, iz restorana i tijekom opuštenih trenutaka na moru. Nakon radnog tempa, čini se da joj dalmatinska obala pruža idealnu priliku za punjenje baterija.

No, pažnju njezinih pratitelja privukla je jedna osoba koja se pojavljuje na objavama. Riječ je o mlađem muškarcu čiji identitet Maja nije otkrila, pa su se ubrzo pojavila brojna nagađanja o tome tko je njezin tajanstveni pratitelj.

Dok se nagađanja nižu, Maja nastavlja uživati u ljetu, a njezine objave pokazuju da maksimalno koristi svaki slobodan trenutak prije povratka koncertnim obvezama.