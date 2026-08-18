Tko je ljepotica iz spota? Dalmacija i Slavonija spojile glasove - Klapa Sveti Florijan i Paori snimili vrlo zanimljivu pjesmu

Na ovogodišnjim Zlatnim žicama Slavonije u Požegi nastupit će zanimljiva i nesvakidašnja kombinacija glazbenika – klapa Sveti Florijan iz Žrnovnice i slavonski bend Paori iz Požege.

U toj su se suradnji Dalmacija i Slavonija spojile u veseloj pjesmi „Hvala Bogu”, koja o ljubavi govori na nešto drugačiji način. O čemu je točno riječ, publika će doznati uskoro.

Spot snimljen na Duilovu

Spot za pjesmu snimljen je jučer na Duilovu u Splitu, i to na novoj šetnici koja još čeka službeno otvorenje. Stoga se može reći da su je ovi glazbenici prvi „otvorili”, barem u umjetničkom smislu.

Paori su mladi i vrlo aktivni bend iz Požege koji odrađuje različite vrste svirki, a u posljednje vrijeme sve se više okreću autorskom radu te pripremaju svoj album prvijenac.

Članovi benda su Filip Matijević, vokal, frontmen i voditelj, Ivan Galović, Luka Prpić, Mihael Čakalić i Emanuel Lovrić.

– Pjesmu „Hvala Bogu” napisao je Dominik Blažević. Ona već neko vrijeme stoji u našoj ladici, a čekali smo pravi trenutak da je izdamo. Znali smo da to mora biti duet s klapom pa smo se obratili klapi Sveti Florijan s prijedlogom za suradnju, na što su pristali čim su čuli pjesmu. Jako mi je drago zbog ove suradnje i vjerujem da će pjesma publici brzo ući u uho – kazao je Filip Matijević, frontmen Paora.

Povratak festivalskim nastupima

Klapa Sveti Florijan široj je publici postala poznata 2010. godine, kada je s megahitom „Kako ću joj reć da varin” pobijedila na jubilarnom 50. Splitskom festivalu.

Ove godine vraćaju se festivalskim nastupima nakon aktivnog ljeta tijekom kojeg su nastupali na smotrama izvorne klapske pjesme.

U posljednjih godinu dana svoje su redove dodatno ojačali prvim tenorom Josipom Žuvelom i basom Marinom Šabićem.

Prije Požege – Perun Full Moon

Prije nastupa u Požegi najavljuju i sudjelovanje na jednom od najoriginalnijih klapskih događaja u Dalmaciji, Perun Full Moonu, koji će se održati 28. kolovoza na Vršini iznad Gornje Podstrane.

Premijera spota za pjesmu „Hvala Bogu” očekuje se neposredno prije njihova nastupa na Zlatnim žicama Slavonije.