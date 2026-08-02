Tko je kriv u lančanom sudaru? Evo tko je odgovoran i kada stiže odšteta

Lančani sudar. Prometne nesreće uvijek izazivaju veliku i često zaista neprimjerenu pažnju, uključujući snimanje i dijeljenje snimaka. Kad je riječ o lančanom sudaru redovito i komentar tipa, pogledaj kako su se samo naslagali. Domino efekt! Sudionike lančanog sudara značajno više od komentara zanima pitanje odgovornosti i naknade štete. Njih je netko udario odostraga oni nekog sprijeda i to možda nekoliko puta, onoliko koliko puta se netko zabijao u njih i gurao ih naprijed. I što ćemo sada? Je li kriv onaj ispred koji je naglo kočio i nije nikoga upozorio na to, onaj ispred koji se nepropisno zaustavio, je li za štetu sprijeda odgovoran jedan a za štetu odostraga drugi? Tko će to utvrditi i kako se to utvrđuje? I ide li to ikako mirnim putem. Hoće li se osiguravajuća društva opirati nogama i rukama u pogledu nadoknade štete mirnim putem, bez sudskih sporova u takvim situacijama? Iskustvo govori da su osiguravajuće kuće sklone isplatiti štetu kod lančanih sudara i to onu koja je nastala na stražnjem dijelu vozila, ali ne i onu koja je nastala na prednjem, prenosi N1.

Ima raznih situacija

Ima raznih situacija i raznih mogućnosti kad su lančani sudari u pitanju. Čini vam se da je najlakše i najbezbolnije, bar što se odštetnog zahtjeva tiče, ako ste vi propisno s razmakom stajali prvi ili drugi u koloni koja se kasnije pretvorila u neprekinuti lanac razbijenih vozila. No i tu stvari znaju ići ne baš glatko! U predmetu Gž-348/2025 Županijskog suda u Puli (presuda od 12. 5. 2025.) evidentno je da i vlasnici takvih vozila nailaze na probleme. Pravdu, odštetu i novac moraju tražiti pred sudom, a to traje. Vozačica je u konkretnoj pravnoj stvari sudjelovala u prometnoj nesreći, lančanom sudaru od ukupno pet vozila. Prvo vozilo stalo je na semaforu, crveno. Iza tog vozila zaustavila se tužiteljica, crveno je! No sumaglica je, kolnik sklizav i na njeno vozilo nalijeće Subaru, na njega Golf, zatim na njega Honda Civic. Prekršajno odgovorni svi sudionici prometne nesreće osim prvog vozila i vozila tužiteljice, pa u čemu je problem? Vozilo tužiteljice odbačeno je dva puta, prvi puta od strane vozila Subaru, a drugi puta kada je Golf naletio na Subaru i odbacio ga naprijed u vozilo tužiteljice. Dva puta je dva puta. Ponovilo se gradivo! Ponavljanje možda jest majka mudrosti no kada su prometne nesreće u pitanju, valjalo bi ga izbjeći.

I što sad? Ona traži odštetu od osiguravajućeg društva vozila Subaru, koje kaže da nije samo Subaru odgovoran za njenu štetu jer je ona pretrpjela dva udara, drugi put od Golfa. Tvrde da vozačica nije dokazala činjenicu da je Subaru bio isključivi krivac za njezinu štetu budući da je više vozila sudjelovalo u tome, i ona je zaprimila dva udarca u svoje vozilo i drugi je posljedica naleta vozača Golfa. I što bi vi sada trebali u ovoj situaciji utvrđivati, kome se sve obraćati, osiguravajućim kućama svakog vozila iza vas, čijim udarom je posljedično udarac stigao i do vašeg vozila. Pa razlučivati u postotku? Što? Vještak je rekao „da tehničkim putem nije moguće točno razgraničiti koliki je doprinos naknadnog udara na opseg i vrstu štete po svakom pojedinom dijelu na vozilu tužiteljice“. A sud je zavirio u zakon i rekao da za štetu koju je više osoba prouzročilo zajedno svi sudionici odgovaraju solidarno. Solidarno odgovaraju za prouzročenu štetu i osobe koje su uzrokovale radeći nezavisno jedna od druge, ako se ne mogu utvrditi njihovi udjeli u nastaloj šteti. Kako je vještak naveo da nije moguće točno razgraničiti koliki je doprinos naknadnog udara na opseg i vrstu šteta po svakom pojedinom dijelu na vozilu tužiteljice dolazi do primjene solidarne odgovornosti. Svaki dužnik solidarne obveze odgovara vjerovniku za cijeli dug i vjerovnik može zahtijevati njegovo ispunjenje od koga hoće sve dok ne bude potpuno ispunjen, ali kada jedan dužnik ispuni dug, obveza prestaje i svi se dužnici oslobađaju. Jednostavno tužiteljica ima pravo naknaditi cjelokupnu štetu koja je nastala na njezinom vozilu od strane osiguravatelja vozila Subaru kao jednog od solidarnih dužnika. U cijelosti od onog tko ju je udario prvi iza, neovisno o udarima koji su uslijedili. Pazite samo, kakva komplikacija, sud, vještaci, presude a neosporno nije kriva ni odgovorna, tek eto nije imala sreće pa ju je zadesilo sudjelovanje u lančanoj prometnoj nesreći.

Je li se moglo pravodobno stati? Jeste li držali adekvatan razmak između vozila? Je li se moglo pravodobno uočiti što se događa ispred? Jeste li prebrzo vozili prije nego ste postali sudionik lančane prometne nesreće? Jeste li uspjeli stali pravodobno prije niza vozila koja su se već sudarila, ali onaj iza vas nije pa ste vi unatoč svojoj adekvatnoj reakciji kasnije bili odbačeni na vozilo ispred? Jeste li, čim ste uočili da treba maksimalno kočiti, uključili sva 4 pokazivača smjera da upozorite one iza na opasnost. Sve se odvilo u trenu, a postavit će vam se tisuću pitanja i vještačit će se na brojne okolnosti.

Jednadžba s brojnim nepoznanicama

Sjetite se samo one generalne odredbe na koju sudovi redovito upiru prstom i citiraju je u presudama koje se tiču lančanih sudara. Vozač je dužan brzinu kretanja vozila prilagoditi osobinama i stanju ceste, vidljivosti, preglednosti, atmosferskim prilikama, stanju vozila i tereta te gustoći prometa tako da vozilo može pravodobno zaustaviti pred svakom zaprekom koju, u konkretnim uvjetima može predvidjeti, odnosno da može pravodobno postupiti prema prometnom pravilu ili znaku.

Kada se krene u ostvarivanje prava u sudskom sporu zbog štete nastale u lančanom sudaru tu ključna uloga pripada vještacima, prometnim vještačenjima oni su tu da rekonstruiraju redoslijed nastanka nesreće. Kada je tko i zbog čega udario u nekoga. Dinamiku događaje je ključno utvrditi. I tu umjetna inteligencija daje svoje učešće. Simulacijski programi za vještačenje prometnih nesreća, realnih sudarnih procesa. Centar za forenzična ispitivanja istraživanja i vještačenja Ivan Vučetić takvima se koristi još od 2002. godine. Sve se češće u presudama sudovi pozivaju na nalaz i mišljenje vještaka u pogledu kojih oni otvoreno iskazuju kako ih baziraju na podacima dobivenim simulacijom u primjerice, računalnom programu PC CRASH.

U svakom slučaju, lančani sudar definitivno se može definirati kad je riječ o odgovornosti i naknadi štete kao jednadžba s brojnim nepoznanicama koju najčešće rješava sud i to na temelju vještačkog nalaza i mišljenja.