Tko je igrač koji je srušio Hajduk, a nije slavio pogodak? Imao je rođendan, dijete je Hajduka...

Nogometaši Hajduka novu su sezonu SuperSport HNL-a otvorili porazom. Varaždin je u nedjelju, 2. kolovoza, pred svojim navijačima pobijedio Splićane rezultatom 2:1, a pobjednički pogodak postigao je Luka Mamić, 24-godišnji Splićanin koji je nogometno odrastao upravo na Poljudu. Mamić je mrežu Bijelih zatresao u 62. minuti, nakon velike pogreške Hajdukove obrane. Izašao je sam pred Tonija Silića i mirno poslao loptu u mrežu za konačnih 2:1. Nakon pogotka nije slavio protiv kluba u kojem je proveo gotovo cijeli omladinski staž.

Pogodak je imao dodatnu simboliku – Mamić je upravo na dan utakmice proslavio 24. rođendan. Rođen je 2. kolovoza 2002. godine u Splitu.

Golovi pali u samo devet minuta

Nakon prvog poluvremena bez pogodaka, Varaždin je poveo u 53. minuti. Slobodan udarac izveo je Luka Canjuga, a Mario Mladenovski glavom je svladao Tonija Silića.

Hajduk je odgovorio samo tri minute poslije. Rokas Pukštas povukao je loptu prema domaćem kaznenom prostoru i preciznim prizemnim udarcem s približno 18 metara pogodio za 1:1. Ipak, izjednačenje Bijelih kratko je trajalo. U 62. minuti Hajdukova obrana poklonila je loptu domaćinima, a Mamić je iskoristio ponuđeno i postigao pogodak vrijedan sva tri boda.

Livaja imao penal za izjednačenje

Hajduk je najveću priliku za povratak dobio u 90. minuti. Nakon intervencije VAR-a dosuđen je kazneni udarac zbog prekršaja Duvnjaka nad Bambom. Odgovornost je preuzeo Marko Livaja, ali njegov udarac obranio je domaći vratar Josip Silić, koji je tako sačuvao pobjedu Varaždina. Utakmica je završila rezultatom Varaždin – Hajduk 2:1.

Tko je Luka Mamić?

Luka Mamić rođen je u Splitu, a prve ozbiljne nogometne korake napravio je u Hajdukovoj akademiji. Za mlađe kategorije splitskog kluba nastupao je od mlađih pionira pa sve do juniorskog uzrasta, ali priliku u seniorskoj momčadi Hajduka nije dobio.

Seniorsku karijeru započeo je u Solinu, za koji je igrao od 2021. do 2023. godine. Nakon toga preselio je u Bosnu i Hercegovinu te jednu sezonu proveo u Širokom Brijegu. U Varaždin je stigao u ljeto 2024. godine i ubrzo postao važan dio momčadi. U lipnju ove godine produžio je ugovor s Varaždincima do svibnja 2029. godine. Do trenutka potpisivanja novog ugovora za Varaždin je upisao 63 nastupa, 12 pogodaka i pet asistencija.

Sada je pogodio i protiv kluba u kojem je odrastao. Nije slavio, ali je njegov pogodak presudio Hajduku i Varaždinu donio pobjedu na početku prvenstvene sezone.