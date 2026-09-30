Tko je i kojom zaslugom danas nagrađen u Splitsko-dalmatinskoj županiji

U Hrvatskom narodnom kazalištu u Splitu danas je održana svečana sjednica Županijske skupštine povodom Dana Splitsko-dalmatinske županije i blagdana svetog Jeronima, zaštitnika Županije.

Uz predstavnike županijske i lokalne vlasti, svečanosti je nazočio i predsjednik Vlade Andrej Plenković, koji je u gotovo 15-minutnom govoru prošao kroz niz tema važnih za Split i Dalmaciju – od prometne infrastrukture i gospodarstva do Poljuda, zdravstva i planova za novi KBC Split.

Središnji dio obilježavanja Dana Županije tradicionalno je posvećen ljudima, ustanovama i udrugama koji su svojim djelovanjem ostavili trag u društvenom, kulturnom, sportskom, zdravstvenom i javnom životu Splitsko-dalmatinske županije.

Županijska skupština ovogodišnje je dobitnike odabrala na sjednici održanoj 14. rujna.

Pauku i Cikatiću nagrade za životno djelo posmrtno

Nagrade Splitsko-dalmatinske županije za životno djelo ove su godine dodijeljene trojici laureata.

Posmrtno su nagrađeni Andrija Matijaš Pauk, general bojnik Hrvatske vojske i jedan od istaknutih zapovjednika iz Domovinskog rata, te Branko Cikatić, proslavljeni hrvatski borac i prvi pobjednik K-1 World Grand Prixa.

Treći dobitnik nagrade za životno djelo je prof. Rajmir Kraljević, dugogodišnji glazbeni pedagog i dirigent.

Pet osobnih nagrada

Splitsko-dalmatinska županija dodijelila je i pet osobnih nagrada.

Ovogodišnji laureati su Bruna Reić, dr. Zdenka Marić-Čorkalo, Marina Zecić, Marija Šošić i Darko Gavrić. Dalmacija

Odluka o dodjeli nagrade Mariji Šošić izazvala je raspravu još na sjednici Županijske skupštine 14. rujna zbog njezina angažmana u inicijativi „40 dana za život“. Za njezinu nagradu glasovalo je 28 vijećnika, dok su ostali prijedlozi za ovogodišnje laureate dobili po 29 glasova.

Nagrađeno i pet udruga, ustanova i timova

Dodijeljeno je i pet skupnih nagrada.

Među dobitnicima je Hrvatsko glazbeno društvo „Stjepan Radić“ – Gradska glazba Split, kao i Transplantacijski tim Klinike za urologiju KBC-a Split.

Nagrađeni su i Županijska udruga slijepih Split, Hrvatska udruga Benedikt te Udruga Info Zona.

Riječ je tako o ukupno 13 ovogodišnjih laureata u tri kategorije – od ljudi čiji su život i karijera obilježili hrvatski sport, obranu, glazbu i druge dijelove javnog života do zdravstvenih timova i organizacija koje djeluju na području Splitsko-dalmatinske županije.

Javna priznanja Županije dodjeljuju se pojedincima i pravnim osobama za osobite uspjehe i doprinos od značaja za Splitsko-dalmatinsku županiju. Prema pravilima Županije, u jednoj godini može se dodijeliti najviše tri nagrade za životno djelo te po pet osobnih i skupnih nagrada.

Upravo je ovogodišnja dodjela iskoristila maksimalan broj priznanja u sve tri kategorije.