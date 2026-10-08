Tko je ekipa koja je hit kotarskih izbora u Splitu? Pobijedili sve stranke, a predsjednik poručuje: "Perun je najveći problem, sve ćemo pitati građane"

Špiro Vlajić, novi predsjednik Mjesnog odbora Žrnovnica, gostovao je u emisiji „Skener sa Sandrom Barčot“ na Televiziji Dalmacija, gdje je govorio o prvim potezima nove mjesne vlasti i problemima koji će obilježiti njihov mandat.

Njegova nezavisna lista na izborima 27. rujna osvojila je 326 glasova i četiri od sedam mandata. Koalicija HDZ-a i Domovinskog pokreta dobila je 308 glasova i tri mandata, dok je HSS s 55 glasova ostao bez predstavnika. Razlika između dviju vodećih lista bila je samo 18 glasova.

Vlajić u razgovoru priznaje da se takvom rezultatu nisu ni nadali.

– Nismo se nadali većini. Htjeli smo samo biti unutra, da svih sedam vijećnika ne bude iz jedne stranke i da imamo uvid u ono što se događa, posebno oko kamenoloma Perun – kazao je.

U novom sazivu uz Vlajića su vijećnice Irena Jurjević, Jagoda Mihanović i Sasha Carbonini Aljinović. Svi su godinama aktivni u Žrnovnici, velikim dijelom kroz Udrugu Žrvanj, čiji volonteri stoje iza brojnih ekoloških, kulturnih i društvenih projekata u mjestu.

Tako će vladajuću većinu od četiri članak činiti nezavisni vijećnici, a oporbu tri članak iz redova HDZ-a. Od četiri nezavisna vijećnika jedino je Jagoda Mihanović bila nezavisna vijećnica u prethodnom sazivu, a troje iz ulazi u

„Ovdje nema lijevo i desno. Cijeli život smo susjedi“

Jedna od prvih Vlajićevih poruka nakon izbora bila je da tijesna pobjeda njegove liste ne bi trebala otvoriti nove podjele.

Ispričao je da mu je nakon izbora čestitao Igor Domljanović, nositelj liste HDZ-a i DP-a.

– Rekao sam mu: ako želiš dobro mjestu, tu smo, daj ruku i radimo. Ovo nije visoka politika. Ako netko želi raditi u interesu Žrnovnice, pružit ćemo jedni drugima ruku. Nema tu podjela. Cijeli život se znamo, susjedi smo. Nema tu lijevo-desno – poručio je Vlajić. Zalijepljeni tekst

Upravo to, dodaje, želi prenijeti i na rad Vijeća: pitanja cesta, vode, rasvjete, parkinga ili vatrogasnog doma za njega nisu stranačka pitanja.

Vlajić je profesionalni vatrogasac, djelatnik Javne vatrogasne postrojbe Grada Splita, hrvatski branitelj i dugogodišnji volonter Udruge Žrvanj.

Perun u središtu svega: „Sanacija da, otpad ne“

Najviše vremena u razgovoru očekivano je posvećeno bivšem kamenolomu Perun.

Upravo je pitanje njegove budućnosti posljednjih mjeseci postalo jedna od najosjetljivijih tema u Žrnovnici. Dalmacija Danas početkom ovog tjedna objavila je dokumentaciju iz koje proizlazi da se tijekom rujna razgovaralo o mogućnosti povezivanja sanacije bivšeg eksploatacijskog polja s viškom iskopa nastalim tijekom izgradnje brze ceste TTTS – Dugi Rat – Podstrana – Omiš.

Vlajić tu povlači jasnu crtu.

– Sanacija da, otpad ne. Za sve drugo tamo ima prostora – poručuje.

Najavio je da će nova mjesna vlast prvo pokušati djelovati kroz institucije.

– Prvo ćemo ići pravnim i institucionalnim putem, kroz Mjesni odbor. Ako ne budemo mogli tako, sazvat ćemo građanski skup i pitati ljude što misle i što ćemo dalje – kazao je. Zalijepljeni tekst

Njihova ideja nije da prostor nakon sanacije ostane mrtva površina. Vlajić spominje mogućnost javnih, kulturnih, edukativnih i rekreacijskih sadržaja. Kao primjer navodi napuštene kamenolome koji su drugdje pretvarani u pozornice i amfiteatre, a dio prostora vidi i kao potencijalno mjesto za interpretaciju prirodne i povijesne baštine Peruna.

Mjesni odbor Žrnovnica i prije izbora službeno je tražio da se Perun izbriše iz planskih odredbi kao lokacija za gospodarenje građevinskim otpadom te da se nakon sanacije prostor prenamijeni u javne i ekološke sadržaje.

Tanja Soldić nastavlja pomagati oko Peruna

Vlajić je pritom naglasio da se priča ne svodi samo na četvero vijećnika.

Posebno je spomenuo Tanju Soldić, dosadašnju dopredsjednicu Mjesnog odbora i jednu od ljudi koji su proteklih mjeseci intenzivno prikupljali dokumentaciju o Perunu.

– Tanja nam i dalje pomaže, posebno oko kamenoloma i svih prijava i dokumentacije koja ide uz to – kazao je.

Novi vatrogasni dom na Brdinama jedan od prioriteta

Druga velika tema je DVD Žrnovnica i novi vatrogasni dom.

Sadašnji dom nalazi se u samom centru mjesta, u prostoru koji Vlajić smatra neadekvatnim za suvremene potrebe vatrogasaca. Vozila izlaze praktički neposredno na prometnicu, nedostaje prostor za vježbu, a preseljenjem bi se u središtu Žrnovnice oslobodio vrijedan prostor za druge društvene namjene.

Projekt nije nov. Još 2024. Mjesni odbor i Grad Split dogovorili su gradsku lokaciju na Brdinama, nakon čega je najavljeno pokretanje projektiranja i ostalih procedura za izgradnju novog doma.

– To ne bi pomoglo samo vatrogascima. Oslobodio bi se prostor i parking u centru, a postojeća zgrada mogla bi služiti udrugama, umirovljenicima ili za neki drugi sadržaj potreban mjestu – objašnjava Vlajić.

Podsjetio je i da DVD Žrnovnica ne pokriva samo neposredno središte mjesta, nego svojim intervencijama ima važnu ulogu na širem istočnom području Splita.

Voda i kanalizacija: veliki projekt je u tijeku

Velik dio razgovora odnosio se i na komunalnu infrastrukturu, posebno Žrnovnicu i Korešnicu.

Tu je važno razjasniti jednu nepreciznost iz razgovora: projekt nije pred završetkom do kraja ove godine. Službeni podaci Vodovoda i kanalizacije potvrđuju da su radovi na sustavu odvodnje i vodoopskrbe Žrnovnice i Korešnice i dalje u tijeku, a samo taj dio aglomeracije uključuje više od 26 kilometara novih vodoopskrbnih cjevovoda, četiri vodospreme i pripremu 896 kućnih priključaka.

Kada su radovi službeno otvoreni 2024. godine, za njihovu je realizaciju bio najavljen trogodišnji rok.

Vlajić zbog toga ne očekuje da će se svi problemi s vodom i odvodnjom riješiti preko noći.

Istodobno upozorava da nakon završetka podzemnih radova treba inzistirati na kvalitetnom uređenju i asfaltiranju prometnica.

Parking, ceste i javna rasvjeta

A kada bi u 2027. godini mogao izabrati samo jedan problem koji bi odmah riješio?

– Da se mene pita, parking u centru mjesta – odgovorio je.

No odmah dodaje da Mjesni odbor nema ni novac ni ovlasti za velike infrastrukturne zahvate.

Među problemima koje je naveo su uske pristupne ceste, nedostatak nogostupa, neriješeni imovinsko-pravni odnosi, parking, proširenje groblja i pojedine ulice bez odgovarajuće javne rasvjete.

Prema njegovim riječima, Mjesni odbor raspolaže s približno 50 tisuća eura komunalnih sredstava, što nije dovoljno za ozbiljnije građevinske projekte.

– Vidjet ćemo što možemo napraviti tim novcem. Tamo gdje je teško dovesti klasičnu rasvjetu, možda se može razmišljati i o solarnoj rasvjeti. Ali za velike stvari moramo vući Grad za rukav – kaže Vlajić. Zalijepljeni tekst

Posebno ističe da Žrnovnica nije samo njezin centar.

– Imamo Korešnicu, Privor, Amižiće... Ići ćemo ljudima, vidjeti što im nedostaje i što im je potrebno – kazao je.

Mještanima žele otvoriti vrata Mjesnog odbora

Jedna od konkretnijih organizacijskih promjena koju nova ekipa namjerava uvesti bit će redoviti termini za razgovor s građanima.

– Planiramo, čim preuzmemo Mjesni odbor, barem jednom mjesečno ili jednom u dva mjeseca omogućiti ljudima da dođu, kažu nam svoje probleme i da vidimo kako ih možemo zajednički rješavati – najavio je Vlajić. Zalijepljeni tekst

Upravo u uključivanju mještana vidi jedan od glavnih načina rada budući da, kako sam priznaje, četvero vijećnika sami ne mogu nositi sve teme.

„Ljudi nisu od nas tražili obećanja. Tražili su promjenu“

Na pitanje što su građani tijekom kampanje od njih konkretno zahtijevali, Vlajić je odgovorio da mu nisu dolazili s popisima osobnih zahtjeva.

– Nisu tražili ništa. Tražili su promjenu. Znaju nas, znaju da volontiramo i da radimo u interesu mjesta. I ne radimo samo mi, rade i naše obitelji, daju svoje vrijeme za nula kuna – rekao je. Zalijepljeni tekst

Velik dio te prepoznatljivosti veže uz Udrugu Žrvanj, kroz koju su tijekom godina organizirani ekološki projekti, Advent, manifestacije posvećene žrnovačkoj jabuci, Fešta o'pure, planinarske aktivnosti i druga događanja.

Žrnovnica ima i dugu tradiciju smotri klapa u Antoničinom mlinu. Ovog kolovoza održano je već 17. izdanje smotre, na kojem se okupilo više od 600 posjetitelja.

Od kamenoloma do šetnice: „Ideja ima, ali prvo treba vidjeti što je moguće“

Vlajić u budućnosti vidi prostor i za dodatne sportske i društvene sadržaje – od teretane na otvorenom do kvalitetnijeg uređenja prostora uz rijeku Žrnovnicu.

Međutim, nakon izbora ne želi, kaže, obećavati projekte prije nego što se utvrdi vlasništvo nad zemljištem, nadležnosti i mogućnosti financiranja.

– Ne mogu ljudima obećati da ćemo nešto napraviti na zemljištu koje nije naše ili za koje nemamo potrebne papire. Prvo moramo vidjeti gdje imamo gradsku zemlju, što je moguće i koliko novca imamo – objasnio je.

I upravo se ta rečenica provlačila kroz gotovo cijeli razgovor: nova mjesna vlast ima popis problema i ideja, ali za najveće zahvate neće biti dovoljan proračun Mjesnog odbora.

Prvi test bit će Perun

Unatoč dugom popisu komunalnih problema, iz Vlajićeva nastupa jasno je što smatra prvim velikim testom novog saziva.

– Najveći problem nam je kamenolom – zaključio je.

A na pitanje može li nova ekipa ostvariti ono što je zamislila, odgovorio je bez velikih obećanja:

– Ako budemo imali podršku Grada, možemo. Ako je ne budemo imali, onda ćemo imati problem. Ali pokušat ćemo. I prije smo s malo sredstava napravili dosta, pa se nadam da ćemo i sada.